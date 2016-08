VIDEO: Tvoje tvář má známý hlas paroduje akční filmy

„Chtěli jsme přijít s něčím, co by pobavilo diváky, zároveň příznivce a nakonec i tvůrce show. Když kreativní producentka Simona Matásková a moderátor pořadu Ondřej Sokol přinesli námět, který adoroval akční filmy a přitom se s vtipným nadhledem podíval do zákulisí natáčení, hned jsem věděl, že to musíme natočit,“ říká, kreativní ředitel skupiny Nova Alan Záruba.

Tvoje tvář má známý hlas je česká verze španělského pořadu, který již převzala řada zemí. První řadu vysílala Nova letos od března do června, průměrná sledovanost činila skoro 1,5 milionu diváků, finále vidělo 1,6 milionu lidí. Upoutávku najdete na videu.