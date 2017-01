Televizní rok vyhrály dvě štědrovečerní pohádky a Případy 1. oddělení

Podle výsledků peoplemetrového měření pro Asociaci televizních organizací padaly rekordy až 24. prosince 2016. Novou pohádku Pravý rytíř sledovalo na ČT1 přes 2,7 milionu diváků, pamětnické Tři oříšky pro Popelku uvedené vzápětí na témže kanálu si zvolilo 2,56 milionu lidí od patnácti let věku výše.

Všechny příčky od třetího do pátého místa obsadily premiérové epizody druhé řady krimiseriálu ČT Případy 1. oddělení, konkrétně šlo o díly nazvané Poslední případ, Tělo a Děti na odpis. Jejich sledovanost se pohybovala od 1,89 do 1,84 milionu diváků.

Teprve šesté místo zbylo na jarní vysílání pořadu Novy Tvoje tvář má známý hlas, jehož nejsledovanější část nasbírala 1,82 milionu zájemců. Další dvě místa patří Televizním novinám též na Nově, devátá byla detektivka ČT Případ pro lyžaře a desáté opět Případy 1. oddělení s epizodou Olizovač.

V druhé desítce celoročního žebříčku se znovu vyskytuje několik vydání Televizních novin, jeden podzimní díl Tvojí tváře a detektivka Případ pro malíře. Uzavírá ji reprízový Anděl Páně s 1,75 milionu diváků. Celá padesátka nejsledovanějších pořadů loňska je záležitostí jen dvou stanic, ČT1 a Novy.

Trochu jiné pořadí má žebříček sledující volbu užší a mladší divácké skupiny od 15 do 54 let. U ní loni vyhrály Tři oříšky pro Popelku nad Pravým rytířem, třetí byly rovněž štědrovečerní Pelíšky. Od čtvrtého do devátého místa se usídlila Tvoje tvář a desáté patří hokejovému zápasu Česko - Švédsko.