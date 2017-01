RECENZE: Blondie, hiphop i Radio Ga Ga. Trainspotting zase hraje skvěle

Podle prvních ohlasů po slavnostní premiéře si nový film Dannyho Boyla drží styl kultovní legendy, na niž navazuje. A soudě dle aktuálně vydané desky, hudba v tom hraje zásadní roli.

Dvě skladby, které pomohly budovat kult původního Trainspottingu, se objevují i na soundtracku k novému dílu. Konkrétně je to Lust for Life od Iggyho Popa, jež desku otvírá v podobě remixu, jehož se zhostili Prodigy. Naopak poslední z patnácti skladeb je píseň nazvaná Slow Slippy, v níž lze poznat zpomalenou a překopanou verzi Born Slippy (Nuxx), rovněž známé z dvacet let starého prvního soundtracku.

Takže pro fanoušky kultu jménem Trainspotting bude leccos při starém. Ačkoli premiéry obou filmů dělí dvě desetiletí, i na novém soundtracku najdeme pár pěkně oldschoolových skladeb, namíchaných ovšem se soudobou elektronikou nebo hiphopem.

Trainspotting nic neřeší, a v tom je jeho půvab Přečtěte si recenzi Mirky Spáčilové na původní Trainspotting z 19. října 1996.

Na posluchače čeká taneční skladba Shotgun Mouthwash, kterou DJ známý jako High Contrast vytvořil speciálně pro film a v níž se zpívá, že „brokovnice je dobrá náhrada za ústní vodu“. Vedle ní se skví dnes už legendární písně jako Relax od Frankie Goes to Hollywood nebo Radio Ga Ga od Queen, tedy vrcholné popové a rockové skladby roku 1984.

Současnou hudbu na desce prezentuje hned třemi skladbami například hiphopové trio Young Fathers, jež pochází z města Trainspottingu – z Edinburghu. Za pozornost stojí jejich surová Only God Knows, vytvořená přímo pro T2 Trainspotting, nebo Rain or Shine z předloňské desky White Men Are Black Men Too, kde skupina zajímavě míchá nezávislý evropský elektropop s avantgardním rockem a od představ o klasickém hip hopu se spíš odvrací.

T2 Trainspotting OST Hodnocení: 75 %

Do kategorie prověřené muziky režisér Danny Boyle sáhl v případě novovlnné skladby Dreaming od Blondie z roku 1979 nebo žánrem ska inspirované písně (White Man) In Hammersmith Palais, která kapele The Clash vynesla titul nejlepšího singlu roku 1978 podle magazínu NME.

Dohromady jde o chytlavý mix starého a nového, který slibuje, že minimálně po hudební stránce se lze na nový Trainspotting opět těšit. Do českých kin film dorazí 16.února.