VIDEO: Snowden nezradil! V hlavní roli Putin, režíruje Oliver Stone

Podle Putina to bývalý zaměstnanec amerických tajných služeb Snowden „udělal špatně, ale nezradil zájmy své země ani nepředal informace do žádné jiné země, která by poškodila jeho vlastní lidi“. Nicméně ruský prezident míní, že nespokojený Snowden měl spíš z práce odejít - jako on sám kdysi z KGB.

Putin také tvrdí, že ruské zpravodajské služby ctí zákon, zatímco americké odposlouchávají i spojence. „Pokud je opravdu považujete za spojence a ne vazaly, je to prostě neslušné,“ řekl oscarovému režiséru Stoneovi, který je proslulý svými levicovými postoji a kritikou Států. Ukázku najdete na videu.