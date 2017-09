VIDEO: Přehraj mě! Osmý díl hororové série nese smrt pod jménem Jigsaw

Ve městě se začnou objevovat zrůdně zohavené mrtvoly, ale vyšetřování se dostane do slepé uličky. Všechny důkazy totiž jednoznačně vedou k muži zvanému Jigsaw, který je už deset let mrtvý. Osmý díl série Saw přijde do kin pod titulem Jigsaw 26. října.