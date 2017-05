VIDEO: Přichází Emoji ve filmu, animovaný příběh plný smajlíků

17:58 , aktualizováno 17:58

První ukázka z animovaného snímku Emoji ve filmu prozradí, co se děje v mobilech. Trailer uvedl v Cannes před zahájením festivalu herec T. J. Miller, který svůj hlas propůjčil jednomu ze „smajlíků“. Do českých kin půjde film s dabingem, a to 10. srpna.