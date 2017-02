VIDEO: Zpověď pornohvězdy jen pro dospělé. Do kin jde dokument Rocco

15:53 , aktualizováno 15:53

Nevhodný mládeži do 18 let, stojí v distribuční poznámce k dokumentu Rocco. A totéž platí pro první ukázku snímku, který do našich kin přijde 16. března. Hrdinou otevřené filmové zpovědi je totiž slavný pornoherec Rocco Siffredi.