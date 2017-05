Konečně jsem si užila Monkey Business jako divák, říká Tonya Graves

„Nebudou to nějací hvězdní hosté, spíš taková rozšířená kapela. Takže budeme mít tři vokalisty a navíc jednoho klavíristu,“ líčí zpěvačka. „Moc se mi to líbí. Dělá to ty písničky ještě mnohem lepší.“



S aktuální kapelou hraje Tonya Graves už asi rok a pochvaluje si, že funguje dobře. Publikum se prý rekrutuje hlavně ze starých milovníků blues, ale chodí všechny generace, včetně dětí.

„Zahrajeme blues na různý způsob. To pro mě znamená i rokenrol, rhythm’n’blues a další žánry, které se od blues odvozují,“ naznačuje zpěvačka žánrové rozpětí pražského koncertu.

Odchodu z Monkey Business, o němž všichni zúčastnění neopomenou vždy zdůraznit, že byl v dobrém, Graves nelituje a svou novou roli si užívá. „Nešlo to skloubit se sólovou dráhou. Bylo to krásné období, ale jsem spokojená, že můžu dělat něco sama za sebe,“ vysvětluje.

Navíc nevylučuje hostování s Monkey Business. „V únoru jsem šla na koncert, chtěla jsem poprvé po šestnácti letech vědět, jak to vypadá z publika. Moc mě bavilo tančit v kotli a zpívat, protože znám všechna slova. A vstupné jsem zaplatila písničkou,“ směje se zpěvačka.