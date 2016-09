Třeba satira Kosmo probudí debatu, co znamená být Čech, věří Baldýnský

Tomáš Baldýnský bodoval už sitkomem Comeback, který psal pro Novu, nyní pro ČT stvořil Kosmo. Líčí český let na Měsíc: zapomenutý, rozkradený státní projekt se musí uskutečnit, aby Brusel nežádal pokutu, takže naši chudí borci závodí se sousedy, kdo tam první vztyčí vlajku.

Když jste zvažoval pokračování Comebacku, bavili jsme se spolu o tom, že Ozzák musí udělat něco hodně bizarního, oženit se či letět na Měsíc. Byl to okamžik, z něhož se odvinulo Kosmo?

Že by mě bavilo něco s vesmírem, to jsem věděl už před deseti lety, situace v raketě mi připadaly vtipné. Pak mě vytáhli z mého tehdejšího zaměstnání v ČT, abych pro Novu psal pokračování Comebacku, dva dny poté mi řekli, že smlouva nebude, takže jsem se rázem octl úplně mimo. Až jsem si vzpomněl na raketu, nabídl ji v ČT, kde se líbila, a začal psát. Jenže všichni včetně mě si to představovali jednoduše.

Co je na sitkomu z rakety složitého?

Vyšel jsem z faktu, že třeba tunel Blanka je nejzábavnější, než se otevře. Pak už je to nuda, dokonce funguje. Tudíž jsem psal první díl, jak se let chystá, druhý díl se odehrával pořád na Zemi, ve třetím jsem hrdiny poslal do Číny, přitom jsem věděl, že už musí vyletět. Taky jsem zvyklý psát uzavřené epizody, jaké má i Kosmo, ale tady na sebe zároveň navazují, to byl děs.

Zprvu jsme plánovali šest dílů, při zkouškách s herci jsme zjistili, že lepší bude pět epizod po čtyřiceti minutách – zkrátka bolelo to, trvalo to a to se opakovalo na place i ve střižně, protože něco takového tady ještě nikdo nedělal. Jen střih trval pět měsíců, a těch triků: dokud si hrajete s modely, vypadá to snadně.

Nicméně jako kreativní producent jste si zase mohl připadat důležitý, ne?

Jistě, učinil jsem hned dva zásadní zásahy. První zněl: Ta ovce je moc malá, chci větší! A podruhé jsem naopak žádal menší výtah, aby v něm hrdinové byli víc nacpaní. Uznávám, bavili jsme se všichni, ale tři roky života člověka semelou.

Proč jste vůbec do sitkomu vpašoval satiru?

Máte pravdu, že čistý sitkom je vztahový, nadčasový. Na druhou stranu jsme už v Comebacku měli narážky, přitom tehdy nás politika víc míjela. Taky se v ní pohybovali tajtrlíci, ale mávli jsme nad tím rukou, kdežto dnes se politika mocně řeší. Navíc od dob České sody satira ochabla, a není divu: satira vyžaduje názor, názor rozděluje diváky a toho se televize bojí; třeba že jim někdo zatrhne finance. Pokusy byly, třeba Pečený sněhulák se nebál, ale jeho autoři neměli zkušenosti.

Jenže nadčasový Comeback lze vysílat stále, zato životnost Kosma aktuální politika omezuje.

Zase máte pravdu, proto jsem se hrozně snažil být obecný, aby se tomu dalo rozumět i za dvacet let. Evropskou unii si snad budeme pamatovat, ať to s ní dopadne jakkoli, ale kdyby to byla jen sci-fi, změní se Kosmo v pohádku a ostří se otupí.

Bavilo vás to víc „nahoře“, tedy s kosmonauty, nebo „dole“ čili s politiky, kteří let řídí ze země?

Jedna věc je sitkom – čtyři ňoumové ve vesmíru, druhá věc satira – ministr a jeho tajemník táhnou příběh. Ano, ti dva se mi psali líp, ale v půli se to překlopí. Nadto už při natáčení se stávalo, že nadsázka, kterou jsme si vymysleli, se stala realitou, jako „náhradní“ politici z kartonu. Pomalu jsme se báli, aby to nakonec nebyl sociální dokument.

V Kosmu se najdou pamětnické narážky třeba na polský seriál Čtyři z tanku a pes. Myslíte, že ho dnešní diváci ještě znají?

Přiznám vám pravdu i do třetice, ale já mám také svou paměť. Vyloženě mě dojalo, když nám pro noční scénu na kolotoči přinesli kostýmy z Návštěvníků. Existují prostě chvíle, kdy chci udělat radost sobě a své generaci. Kosmo není pro všechny, ale není spiklenecké ani elitářské.

Má vůbec scenárista ještě šanci řídit se vlastní radostí?

Opravdu mě děsí, že se dnes všecko dělá pro fanoušky. Úplně vidím, jak se ve studiu sedí nad seznamy věcí, které fanoušci chtějí vidět. Nedivím se, že to mnozí autoři už nechtějí dělat. U nás navíc pracujete za stejnou gáži, ať jste při zdi, nebo riskujete a vyrobíte hit.

Proč je u nás tak málo sitkomů?

Však by je komerční televize dělaly rády, ale nevyplatí se jim. Do epizody se podle našeho zákona vejde jediný blok reklam, kdyby chtěly dát dva, musel by mít každý díl 40 minut, to sitkom neutáhne. A když se urodí Jetelín, vidíme jen, že působí lacině, ale ne, že nemáme zkušenosti. Snazší je dělat cituplný seriál než nazkoušet a včetně smíchu načasovat sitkom, to chce víc času. Na Nově mi říkali o Comebacku: V přepočtu na minutu jste dražší než Ordinace! Namítal jsem: Ale taky jsme na minutu lepší a vtipnější.

Vezmou politici Kosmo vážně?

Doufám, že ne. Mně je vlastně ten ministr sympatický, ať dělá, co dělá, je za kreténa, přitom tu situaci nezavinil. Politici žijí v uzavřeném světě, k tomu Brusel, někdy snad za to ani nemůžou. Svět dnes stojí na tom, že nikdo nic nedělá a všichni všechno posuzují na sociálních sítích. Jako tunel Blanka: kdykoli jím pohodlně jedu, říkám si, jestli nám přece jen nestál za to. A chvíle, kdy naši letí do vesmíru, je podobná: jsme pyšní, a co se dělo předtím, je zapomenuto.

Může Kosmo pokračovat?

No, nápad by byl, ale pro mě je to teď nemyslitelné. Nejdříve si počkám, co Kosmo udělá.

Myslíte sledovanost?

Tou se trápit nebudu. Považoval bych za úspěch, kdyby lidé začali probírat, co jinak neřeší: co znamená být Čech. Zrovna v říjnu by se to hodilo.