Točí se Metanol. Smrt v tekutém stavu dodává postava Lukáše Vaculíka

„Uběhlo přesně pět let ode dne, kdy zemřeli první lidé, a do celostátní prohibice zbývaly necelé dva týdny. Až diváci film uvidí, dozvědí se, proč a jak se to vše stalo,“ říká o námětu autorka scénáře Lenka Szántó, která případ nejprve sledovala a a poté sepisovala celkem tři roky.

Smrtící koktejl kupovali lidé v obchodech a trafikách, otrava často končila smrtí či slepotou. „Tehdy jsem kauzu Metanol sledovala jen povrchně, jednak jsem nepila tvrdý alkohol, jednak jsme točili Nevinné lži,“ líčí Kopáčová, která letos představila dokument Nebe peklo Lucie.

Film Metanol sleduje celé vyšetřování, jež propojilo policii, soudy, novináře i politiky, zaměří se také na příběhy obětí. „Oholili mi hlavu, nasadili neslušivé brýle, zakázali mi mluvit nahlas a pohybovat se rychle,“ popisuje svou roli Vaculík, jehož doplní Martin Finger, Veronika Freimanová a Vladimír Kratina.