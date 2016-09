Devadesátiletou tvář seriálu To je vražda, napsala lákají do Hry o trůny

Podle německého bulvárního deníku Bild by se britská herečka měla objevit ve dvou epizodách chystané sedmidílné řady populárního seriálu HBO. Samotná stanice zatím nová jména, která do nejsledovanějšího seriálu vstoupí, nekomentuje, vedle Lansbury se mluví třeba o Jimu Broadbentovi (Moulin Rouge, Gangy New Yorku, Atlas mraků).

Není tedy ani jasné, jakou úlohu by hvězda oblíbeného a oceňovaného detektivního seriálu To je vražda napsala z roku 1984 zastávala. Web We got this covered spekuluje, že by se nyní devadesátiletá herečka mohla představit v roli Genny Lannisterové, která se dosud v televizním zpracování neobjevila.

V knižním světě G. R. R. Martina, podle kterého seriál vzniká, je Genna sestrou Tywina Lannistera a tedy tetou Cersei, Jamieho a Tyriona, o které se starala po smrti jejich matky. Dle webu by právě ona jako dávná autorita mohla zastavit řádění Cersei v Králově přístavišti.

Stále herecky aktivní Lansbury patří se svou sedmdesátiletou kariérou mezi legendy, úspěchu vedle televize dosáhla i ve filmu a na divadle. Je mimo jiné držitelkou pěti cen Tony či šesti Zlatých Glóbů. Na Oscara byla nominována třikrát, v roce 2013 pak od Amerického akademie dostala čestné ocenění.

Kdy přesně bude mít příští rok v pořadí sedmá série Hry o trůny premiéru, zatím jasné není. Tvůrci ji ale zřejmě posunou až na léto. Následující osmá řada v roce 2018 by měla být poslední.