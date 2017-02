VIDEO: Z Bruselu letí Kladivo na čarodějnice, zpívá Tichá dohoda

Rok po vydání EP nazvaného Achtung 30! přichází Tichá dohoda se singlem Planeta opic a jeho „druhou stranou“ Zakázaný slova. Obě skladby jsou zároveň ochutnávkou z připravovaného alba, které kapela plánuje vydat letos na podzim.

„Důvodem, proč jsme natočili jako první klip na druhou skladbu, bylo počasí. Klip k Planetě opic chceme pořídit v exteriérech a v lednu byly mrazy. Natočíme ho tedy později na jaře,“ vysvětluje kytarista Dan Šustr.

Nový singl přináší energický kytarový zvuk vycházející z rocku 60. a 70. let s příměsí blues a psychedelie, který je pro Tichou dohodu typický.

Tematicky jsou obě písně aktuální – společensky kritické a satirické. Literární metafora, tedy přirovnání vládnoucí vrstvy k opicím v úvodní písni, odkazuje ke slavnému románu a filmové sérii. Píseň Zakázaný slova s podtitulem Epigram No. 1 zase v nadsázce upozorňuje na možné ohrožení svobody slova a autocenzury, které plyne z přílišné politické korektnosti.

„Hudba a umění vůbec by mělo odrážet svět kolem nás, naše pocity, ty dobré i ty nedobré. Provokovat, klást otázky,” říká k novým písním Šustr. „Proto nikdy nepíšu do šuplíku. Písně vnikly koncem loňského roku a odrážejí eskalaci politického a společenského napětí poslední doby. Zakázaný slova odkazují svou jednoduchou textovou formou a sloganem Radši to neříkej, nebo za to budeš odsouzenej jak na havlíčkovské epigramy, tak na punkové a novovlnné texty z 80. let.“