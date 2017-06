Čeština je nádherný jazyk, ale nejsem na ni zatím připravený, říká Artway

Na Cenách Anděl jste získal dvě sošky. Jaký je to pocit?

Musím začít zeširoka. Když jsem se na ty přenosy díval kdysi v televizi, tak jsem si říkal, že to jsou ti, co mají štěstí a mají právo si pro ty ceny chodit. Ale sebe jsem tam vážně neviděl. Když mi pak vyšlo album, najednou tam sedím a přebírám cenu, bylo to neskutečné. A jsem za to strašně moc rád.

Zpěvák a zpěvačka roku jsou hudebníci zpívající anglicky. Vidíte v tom trend do budoucna?

Je zarážející, jak se teď anglické tvorbě začíná dařit. To nejsem jenom já a Lenny, ale taky třeba Light & Love nebo Jakub Ondra. Lidi to berou, i když doteď přetrvával názor, že Češi mají zpívat česky. Ostatně dneska mladí fanoušci už dovedou komunikovat s cizími hudebníky na koncertě naprosto přirozeně. Rozumějí každému slovu, jsou pohotoví.

Proč vy jste se vlastně rozhodl psát písně anglicky?

Vzešlo to z toho, co jsem poslouchal. Na střední škole to byl Bob Dylan nebo Coldplay, na nich jsem se učil zpívat a hrát. Roky jsem zpíval jenom anglicky, zvykl jsem si na to, a když teď zpívám česky, tak mi to samotnému zní divně. Musel bych to hodně trénovat. Čeština je přitom nádherný jazyk, ale nejsem zatím připravený v ní zpívat.

Chystáte se vydat singl In Your Mind. Je to předzvěst další desky?

Ano. Pracuju na nových věcech a už jich je snad dost. Tohle bude trochu něco jiného. Vlastně když nad tím přemýšlím, tak tam snad vůbec není akustická kytara. Písnička je postavena na synťácích, protože mě baví, když se muzikanti zkoušejí posunout dál.

A deska bude celá v tomto stylu?

To spíš ne. Ke každé písni se hodí něco jiného, takže si myslím, že jiné skladby budou zase kytarové.

V létě se chystáte na festivaly včetně pražského Metronomu. Tam mají tuzemští interpreti nachystat vždy něco zvláštního. Co to bude ve vašem případě?

Se mnou bude na kytaru hrát Lukáš Chromek, který desku produkoval, na cello hostuje Terezie Kovalová a z Anglie přiletí zpěvačka Maella, která se mnou nazpívala dvě písničky na desce Hedgehog. Takže to bude takové plnější.

Zvládáte teď s nabitým koncertním programem ještě hraní na ulici? Navíc i v zahraničí?

Vůbec nestíhám, ale rád bych o prázdninách vyrazil alespoň na pár dní do Itálie a samozřejmě si tam na ulici zahraju.

Takže vám to chybí?

Jasně. Je to prostě boží, když potkáte lidi, co si s vámi jen tak na ulici zazpívají. Navíc nemusíte vůbec nic organizovat. Když tam je jiný hudebník, jdete dál. Když přijde policajt, jdete dál.