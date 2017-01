Přijíždějí rockeři The Temper Trap, zahráli si i před Rolling Stones

Víc než milion prodaných alb, přes 150 milionů streamů na Spotify, číslo jedna v domácích žebříčcích, předskakování Coldplay a Rolling Stones, vystupování v Glastonbury, na Lollapalooze a Coachelle, výhra v prestižních australských ARIA Awards a nominace v BRIT Awards. Tím vším se může chlubit australská kapela The Temper Trap.

Na desce Thick As Thieves, která vyšla loni v červnu, se hudebníci nebáli riskovat, ale zároveň se vrátili i k tomu, proč se do hudby vůbec zamilovali. „Rád na tu dobu vzpomínám, na naše začátky, kdy jsme museli pořádně makat,“ říká zpěvák a kytarista Dougy Mandagi. „Teď to je trochu podobné. A to mě moc baví.“

A bavit by se měli i návštěvníci. The Temper Trap jsou totiž naživo podmaniví. Do svých programů si je vybírají festivaly, o jejichž kvalitní dramaturgii nemůže být pochyb. Hráli na legendárním britském Glastonbury, stejně tak jako na amerických festivalech Lollapalooza a Coachella.