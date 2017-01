Kapela The Tap Tap skončí na Borech. V rámci turné po českých věznicích

„Chtěli bychom na konci května zahrát na vězeňském dvoře pro pět stovek odsouzených žen ve Světlé nad Sázavou. Nejde jen o lehké případy, mezi posluchačkami budou i vražedkyně a ženy se závažnými tresty,“ říká kapelník Šimon Ornest.

Kapela The Tap Tap s knihou The Tap Tap Řiditel autobusu

Následovat by mělo turné po vytipovaných věznicích, které by mělo skončit na podzim v Plzni na Borech. The Tap Tap uvažují také přímých přenosech úvodního a závěrečného koncertu. Na něm by měla zaznít i nová píseň Džony Macháček, která svým country stylem připomene slavnou skladbu Johnnyho Cashe Folsom Prison Blues. Právě Cash v 60. letech uspořádal dva slavné koncerty ve známé americké věznici Folsom.

Hudba pronikla i do českých vězení. Mimo jiné do Vinařic na Kladensku, kde se představila dvojice Bobr & Motýl, nebo do plzeňské věznice Bory, kde zazpívala písničkářka Eva Henychová. Společný koncert vězeňské kapely Léthé a populární skupiny Chinaski zase před lety zazněl v areálu pankrácké vazební věznice.

„Naprostá většina vězňů se vrací zpět mezi nás. Nápravná zařízení tedy slouží nejen jako izolace. Pro lidi z hodně špatných sociálních poměrů je to jediná možnost se setkat s danými pravidly a něco se naučit. Nejde o to vytvořit někomu ‚fešácký kriminál‘, ale vrátit je po výkonu trestu do společnosti v lepším stavu, než ve kterém do vězení přišli,“ podotýká Ornest.

Vedle Džonyho Macháčka by podle Ornesta mohla být druhým hitem titulní skladba z alba Noha na kolejích, která je příkladem černého humoru The Tap Tap. Je postavená na hitu Wabiho Daňka Rosa na kolejích a skutečné události, kdy rychlík ujel nohu lídrovi kapely Tři sestry Lou Fanánku Hagenovi.

„Oba k tomu přistoupili s nadhledem. Wabi se zpočátku trochu lekl, že půjde o parafrázi celé písně, takže se mu ulevilo, že je to jenom refrén. Dokonce jako frajer přijel a nazpíval to. Podobný přístup měl i Fanánek,“ říká Ornest.