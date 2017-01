U2 zahrají Joshua Tree od začátku do konce. Kvůli Trumpovi opět rezonuje

U2 měli letos podle předpokladů vydat desku Songs of Experience, navazující na dva a půl roku staré album Songs of Innocence. Rozhodli se však jinak. A to navzdory faktu, že nahrávka je už delší dobu hotová. Anebo možná právě proto.

„Řekli jsme si: Počkat, musíme se zamyslet nad celou deskou a nad tím, jak souvisí se současným světem. Asi osmdesát procent textů vzniklo předloni a začátkem roku 2016. A nyní, jak budete jistě souhlasit, je svět trochu jiné místo,“ tvrdí kytarista kapely Edge v narážce na volbu Donalda Trumpa americkým prezidentem. Uvedl to v rozhovoru pro magazín Rolling Stone.

Stejnou událost dává Edge do souvislosti s chystaným turné. Album Joshua Tree totiž vznikalo v době, kdy ve Spojených státech vládl Ronald Reagan, který se podle Edge dopouštěl „spousty lumpáren ve Střední Americe“, a ve Velké Británii byla premiérkou Margaret Thatcherová, která kapele zase „ležela v žaludku kvůli snahám potlačit hornické stávky“.

„Zdá se, jako bychom byli zpátky v té době. Myslím si, že žádná z našich prací neudělala tak dokonalý kruh. Písně z alba Joshua Tree náhle dostávají nový rozměr, rezonují úplně jinak než před třemi čtyřmi lety,“ tvrdí kytarista.

Vedle politických nebo společenských důsledků to však bude pro fanoušky hlavně oslava zdařilé desky, která už má své pevné místo v hudební historii. Z alba Joshua Tree pocházejí hity jako Where the Streets Have No Name, I Still Haven’t Found What I’m Looking For nebo hymnická With or Without You. Ale zazní také dlouho nehrané skladby nebo jediná píseň z desky, kterou U2 do svého koncertního setlistu nikdy nezařadili.

„Když jsme album dokončovali, uvažovali jsme o skladbě Red Hill Mining Town jako o prvním singlu. Natočili jsme k ní dokonce i klip, ale jak plynuly týdny, nakonec jsme se rozhodli pro skladbu With or Without You a myslím si, že to bylo dobře,“ líčí svůj vztah k písni Edge.

„Koncert představuje svébytný ekosystém. Máte nějaké škatulky, které je potřeba správně zaplnit. Zásadní jsou rychlé, dramatické skladby. U pomalejších písní nezáleží na tom, jak skvělé jsou, prostě na ně někdy už nezbude místo. Nic víc v tom nehledejte,“ vysvětluje hudebník.

Kapela U2 má v plánu zahrát na letošním turné jednotlivé písně přesně v tom pořadí, v jakém je fanoušci znají z desky. „Počítáme s tím, ale neznamená to, že by každý náš koncert nutně musel začít první skladbou z první strany. Myslíme si, že bude potřeba nejdřív vybudovat atmosféru, takže tohle ještě řešíme,“ dodává Edge.

Turné kapely odstartuje 12. května v kanadském Vancouveru, během následujících koncertů v Severní Americe budou U2 předskakovat převážně i u nás známé skupiny Mumford & Sons nebo The Lumineers.

V evropské části šňůry U2 bude jejich hostem pro změnu kapela High Flying Birds Noela Gallaghera, kromě Berlína se Irové zastaví ještě v Londýně, Paříži, Amsterdamu nebo v Bruselu.