RECENZE: Starým novým Cranberries se s orchestrem povedla slušná trefa

Cranberries obecně vydávají nové desky po delší době. Mezi posledními dvěma řadovkami uplynulo deset let, předchozí album Roses se objevilo před pěti lety.

Nyní tedy parta kolem zpěvačky Dolores O`Riordanové přichází s nahrávkou, která obsahuje deset starých písní a tři novinky. Chtělo by se srovnávat s nedávno vydanou deskou Kelly Family, jež rovněž stojí především na vlastních předělávkách, ale nebylo by to úplně fér.

Obal desky Something Else

Cranberries totiž udělali dobrý krok, protože akustické pojetí je legitimní proměna. Díky tomu zní písně, které vznikly vesměs v polovině 90. let, svěže. Kapele se povedlo vykřesat z nich cosi aktuálního při zachování původního charakteru.

Svůj velký podíl na tom má Irský komorní orchestr, který kapela přizvala k nahrávání na univerzitě ve svém domovském Limericku. Klasičtí hudebníci obalili muziku Cranberries do působivého a naštěstí ne úplně sentimentální hávu.

Something Else Autor: The Cranberries Hodnocení­: 70 %

Důkazem, že se staré hity povedlo přetavit do nových živoucích verzí, je i fakt, že dvě z novinek – The Glory a singl Why – do celé desky zapadají jako do skládačky. Jedinou kostičkou, kterou se kapela snaží narvat do kulatého otvoru, je písnička Rupture, kde se mezi kytarami a smyčci najednou objevují umělé bubny a klavír. To je krok vedle.

Jinak je ovšem deska Something Else překvapivě dobře poslouchatelná. Cranberries na ní nevaří z vody. A pro fanoušky je to samozřejmě povinná položka do diskografie.