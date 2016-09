PRVNÍ DOJMY: Koncerty Beatles působí tak, že se chce v kině tleskat

0:59 , aktualizováno 0:59

Čtvrteční celosvětovou premiérou vstoupil i do našich kin snímek nazvaný poněkud zdlouhavě The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years. Dokumentární film soustředící se na koncertní období legendární kapely, tedy roky 1962–66, splní to, co si předsevzal.