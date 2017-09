Ze Scatmana udělali Pokondři Kreténa. A pak roky bojovali s držiteli práv

Deska Star Boys, jejíž obal zdobí postavy ze Star Wars, spatří světlo světa 22. září. A při prvním pohledu na seznam písní, které Těžkej Pokondr opatřil českými a jako vždy notně ironickými texty, je jasné, že Miloš Pokorný s Romanem Ondráčkem nečerpali zrovna z hitů posledních let. „Z našeho pohledu už dneska opravdu velké hity nevznikají. Takové písně, které by znali takřka všichni, protože tohle nás limituje. Když děláme parodii, musí to být známá věc,“ vysvětluje Pokorný.

Scatman po česku

Takže na nové desce najdeme skladby Má asi křena (v originále Macarena), Já su sexy (I’m Too Sexy) nebo Superstar (I Love Rock And Roll). Jeden kousek se téhle formuli vymyká, a to pocta kapele J.A.R. „V originále tedy písnička Bakerman od kapely Laid Back, která u nás přitom žádným velkým hitem nebyla. Mají ji rádi spíš muzikanti, protože dosud má dobrý zvuk a náladu,“ říká Pokorný. „Takže tu jsme si udělali pro sebe.“

Svět poslední dobou válcují miliardové hity zpěvačky Adele, ale ani ony se v repertoáru Těžkýho Pokondru neuchytily. „Adele máme oba rádi a klidně bychom se do toho sebevražedně pustili s tím rizikem, že ona zpívá výborně a my ne. Ale vždycky musíme mít nějaký nápad na text a u těchle táhlých balad je to těžší,“ tvrdí Pokorný.

I vznik jednotlivých pokondřích textů má jistá pravidla. Především důraz na jednoduchost. „Když nás napadne slogan i nějaká kravina, co se dá rozpracovat, tak to zafunguje. Jakmile se nad tím začne mudrovat, je to špatná cesta,“ líčí vznik písniček Ondráček. „Zkoušeli jsme takhle George Michaela nebo Bruce Springsteena, což se nakonec povedlo s písničkou, kde se zpívá, že Adolf Born kreslí v USA.“

A protože Těžkej Pokondr bere většinou ze studnice zahraničních hitů, u nichž kompletně mění texty, musí jejich autory, či jejich vydavatele, dopředu žádat o svolení. Což může proces tvorby docela protáhnout. „O Scatmana, z něhož v našem podání vznikl Kretén, který je na aktuální desce, jsme bojovali tři roky,“ říká Ondráček. Autor písně Scatman John měl těžkou logopedickou vadu. V polovině devadesátých let vytvořil tenhle jeden velký hit a v roce 1999 zemřel.

„Když jsme poslali na schválení anglický překlad našeho textu, tak si samozřejmě mysleli, že si z něj děláme legraci. Museli jsme vysvětlit, že píšeme o celé bandě kreténů, co jich na světě je. Dokonce si dali jako podmínku, že musí vzniknout klip,“ dodává Ondráček.

Těžkej Pokondr - Kretén

Obdobný problém mohl být s písní Jeanny od rakouského zpěváka Falka, který také zemřel. Fanánek tehdy do textu vetkl verš „hajzle rakouskej“. „Ono to nebylo na něj, ale když to někdo při schvalování přejede očima, tak jsme si byli jistí, že to neprojde. A dostali jsme to hned!“ vzpomíná Pokorný. A paradoxně prý zahraniční vydavatelé nikdy nedělali takové problémy jako jejich české protějšky.

„Lunetic měli Mámu, my jsme udělali Tátu a oni se s námi chtěli soudit!“ vzpomíná Ondráček. „Dodneška nemáme Holubí dům, který jsme chtěli udělat jako poctu, protože Jirku Schelingera máme rádi. Fanánek napsal hrozně vtipný text Kde má dům potrubí o takové instalatérské ‚lopatě‘. Jarda Uhlíř byl v pohodě. Zdeněk Svěrák říkal, že nás má rád, ale představoval by si to noblesnější, aby si lidi nemysleli, že ten hloupý instalatér má být právě Jirka,“ líčí další z trablů.

Lou Fanánek Hagen s Těžkým Pokondrem spolupracuje od první desky, před pár lety autorskou partu rozšířil ještě Xindl X. „Bylo to šťastné spojení. Vždycky jsme chtěli udělat U Can’t Touch This od MC Hammera a on okamžitě vypálil Vem kačky,“ říká Ondráček.