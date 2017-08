Nejuctívanější díl Terminátora se vrací ve 3D, šesté pokračování na obzoru

Za novou prostorovou úpravou Terminátora 2 stojí sám jeho režisér James Cameron a fanouškům slíbil, že kromě vyloženě technických parametrů nic na originálu neměnil – s jedinou výjimkou.

V jednom záběru se po nárazu auta vysypalo čelní sklo, ale v následujícím okamžiku se objevilo znovu celé, nerozbité. „Prostě mě poslouchalo,“ žertoval Cameron o chybě, kterou nyní dodatečně opravil.

Premiéry trojrozměrné verze využil k tomu, aby poodhalil své příští plány jak s Terminátorem, tak s převodem jiných svých děl do formátu 3D. „Příštím filmem na mém osobním seznamu titulů vhodných pro trojrozměrnou podobu jsou Vetřelci. To je příběh, který mají lidé v paměti, mluví se o něm, takže by se pro modernizovaný návrat hodil. Ale nejprve si počkám, jak se po obchodní stránce osvědčí trojrozměrný Terminátor 2. Uvidíme, jestli vzbudí zájem,“ vysvětluje Cameron svou taktiku.

Naopak pro pokračování Terminátora už se pevně rozhodl a dokonce naznačil, oč v šestém snímku půjde. Zabijácký stroj vůbec poprvé naznačí svůj původ, respektive lidský charakter, podle kterého byl prototyp postaven.

„Určitě už jste si kladli otázku, proč Terminátor vypadá jako Arnold Schwarzenegger, proč nosí zrovna jeho podobu? Musí to mít přece nějaký důvod. A ta příčina spočívá v tom, že kdesi na počátku celé historie existoval člověk, jehož DNA se využila, že postupně vyrůstala organická vnější vrstva příštího Terminátora, zkrátka že za zrozením stroje pravděpodobně stála skutečná živá osoba na jistém místě a v určitém okamžiku,“ vykládá režisér.

První Terminátor vznikl v roce 1984, kultovní druhý díl s podtitulem Den zúčtování následoval roku 1991, zatím poslední Terminator Genisys měl premiéru předloni. Cameron však budoucí epizodu do svého nabitého kalendáře těžko vtěsná.

Ještě pár Avatarů

Autor dvou nejvýnosnějších děl filmové historie má totiž před sebou pokračování Avatara – a rovnou celou sérii. Avatar 2 přijde v roce 2020, Avatar 3 se hlásí na rok 2021, Avatar 4 na rok 2024 a v roce 2025 má dorazit Avatar 5.

Nicméně vzkříšení Terminátora nahrává fakt, že práva k látce by se měla v roce 2019 vrátit Cameronovi. „Když jsem si to uvědomil, začal jsem přemýšlet, jestli ve světě Terminátora zbylo něco, co jsem ještě nevyprávěl a co by mělo platnost i v roce 2020, kdy se hypoteticky dá mluvit o premiéře nového filmu. A dospěl jsem k tomu, že spousta věcí, které byly kdysi z rodu sci-fi, se staly skutečností. Že se vedou diskuse o etice robotů, o možnosti jejich vlastního rozhodování; a tady vidím téma,“ shrnul režisér.