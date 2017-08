Hasta la vista jsme říkali do telefonu, vzpomínají tvůrci Terminátora 2

Akční sci-fi snímek z roku 1991 přinesl minimálně dvě filmové hlášky, obě samozřejmě z úst Arnolda Schwarzeneggera. Tou patrně nejznámější je věta „Hasta la vista, baby!“, kterou se Schwarzeneggerův robot učí od svého mladého chráněnce, aby ji pak použil při spektakulárním rozstřelení nepřátelského robota T-1000.



„Bylo to přitom prostě jen něco, co jsme spolu s Jamesem Cameronem říkávali, když jsme končili telefonní hovor,“ vzpomíná na původ kultovní hlášky spoluscenárista Terminátora William Wisher. „Ani jednoho z nás by nenapadlo, že se z této věty stane ikonická fráze,“ dodává.

Další důležitou promluvou, kterou série Terminátora přinesla filmovému světu, je Schwarzeneggerovo „I’ll be back“ (Vrátím se). V nejslavnějším díle padla jednoduchá věta ve výtahové scéně, když Terminátor uklidňuje Sarah Connorovou i jejího syna. Sám Schwarzenneger po letech přiznává, že i těch pár slov pro něj mělo své zádrhele.

„Pronášel jsem tehdy každou zatracenou linku mého dialogu špatně kvůli akcentu,“ vysvětluje rakouský rodák. Závěrečnou větu si prý proto chtěl zjednodušit na „I will be back“, což mu ovšem Cameron nedovolil a důsledně trval na své verzi textu, jak uvádí britský web deníku Independent.

3D verze Cameronova druhého Terminátora, který ve své době znamenal milník nejen po technické stránce, je v českých kinech k vidění od 7. září (více zde).