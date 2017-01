Zůstane Sheldon, Penny a Leonard? Jednání s herci je v plném proudu

Na otázku, zda by bylo možné pokračovat bez jednoho z hlavních představitelů, odpověděl Geller při pondělním setkání Asociace televizních kritiků jasně: „Chceme je zpět všechny. To je náš cíl.“ Dále pak dodal, že ale neexistuje žádný harmonogram, podle kterého by jednání probíhalo.

Jim Parsons, Johnny Galecki a Kaley Cuocová uzavřeli smlouvu o působení v Teorii velkého třesku naposled v roce 2014. Zavázali se k natočení tří sérií o 24 dílech. Tehdy si zároveň vyjednali, že za každou epizodu dostanou jeden milion dolarů.

Zda se požadavky herců za tři roky nějak změnily, prozatím není jasné. Dokud ale televize CBS a studio Warner Bros., které seriál vyrábí, s herci smlouvy neuzavře, není možné oficiálně potvrdit jeho pokračování. Už dříve se objevily zprávy o tom, že v USA právě vysílaná desátá série nemusí být poslední.

V Česku se prozatím představila pouze devátá sezona seriálu. V červnu ji začala vysílat Prima Cool. V zahraničí se může nová série odvysílat vždy až poté, co skončila v USA.