RECENZE: Harry Potter z Temné věže. Tuctovou fantasy drží McConaughey

Poslední z řádu rytířů a jeho malý pomocník bojují s Mužem v černém, který chce zničit Temnou věž, jedinou obranu celého vesmíru včetně našeho světa před vnějšími silami zla. To je ve zkratce obsah Kingovy předlohy, z níž se v přepisu čtyř scenáristů včetně režiséra Nikolaje Arcela bohužel také stala právě a pouze zkratka.

King neváhá strašit dětmi v ohrožení – ostatně brzy do kin dorazí To, nová verze jeho hororové vybíjené malých hrdinů. V Temné věži je chlapec v podání Toma Taylora jedním ze školáků nadaných zvláštních darem, o které se McConaugheyho kouzelník a Idris Elba coby rytíř s pistolí přetahují mezi dvěma říšemi, bájným Středosvětem a moderním New Yorkem.

Klukovské dobrodružství má jistý půvab, stejně jako krajina mísící prvky postindustriálních trosek se strohou krásou skal a pohádkovými příšerami. Jenomže Kingův Středosvět, podobně jako Tolkienova Středozemě, je daleko barvitější a hlavně dospělejší, zatímco film její jedinečné odlišnosti pomíjí a naopak staví na povšechně typických znacích zdětinštělého žánru. Od Froda z Pána prstenů přes rytíře Jedi z Hvězdných válek až po Harryho Pottera se i v Temné věži zdůrazňuje motiv vyvoleného, jenž posiluje své mentory a fascinuje nepřátele.

Mistrná střelba naslepo

Bohatá autorská mytologie i její propracované charaktery berou zasvé, nahrazuje je zjednodušená modelová výbava v žánrové úpravě pro nižší věk, k níž patří plakátový symbol muže a chlapce na společné pouti, okamžik, kdy se vesničané chopí zbraní, či laserově blýskavé cestování tajnými branami mezi různými dimenzemi.

Ke cti Temné věži slouží, že až na jeden lehký náznak nepracuje s teenagerskou milostnou romantikou, která každou zajímavější situaci trapně ulepí. Na druhé straně jí citelně chybí humor, který musí zachraňovat pistolníkovo první setkání s antibiotiky, Coca-Colou a hotdogem. Ale to už tu taky bylo, stačí vzpomenout na Arabelu či Dívku na koštěti mezi smrtelníky.

Temná věž USA, 2017, 95 min Režie: Nikolaj Arcel Scénář: Akiva Goldsman, Jeff Pinkner, Anders Thomas Jensen a další Hrají: Matthew McConaughey, Idris Elba, Katheryn Winnicková, Claudia Kimová, Jackie Earle Haley, Abbey Lee, Dennis Haysbert, Nicholas Hamilton, Fran Kranz, José Zúñ;iga, Tom Taylor, Karl Thaning, Joe Vaz, Michael Barbieri, Jay-Jay Botha, Kenneth Fok Hodnocení­: 65 %

Pravda je, že spirituální nádech předlohy se filmařskému uchopení vzpírá, těžko se inscenuje důsledek pokynů „zavři mysl, nevyzařuj svit, jinak tě zaměří“. O to více pohladí podmanivé zobrazení pistolnického pravidla o zapojení mysli při vypjaté scéně střelby naslepo, kterou skvostně odvypráví prakticky sám mistr zvuku. Proti ní je pak finální přestřelka už jenom obvyklou digitální odnoží klasického westernu.

Druhou lahůdku zosobňuje McConaughey, respektive jeho padouch: už od pohledu démonicky přitažlivý, nevtíravě hravý, přezíravě sebejistý a ve svých praktikách neskutečně vynalézavý; jedním slovem zábavný. Na rozdíl od Potterova siláckého protivníka Voldemorta volí rafinovanější čáry salonního eskamotéra, a jestli něčí úsměv dokáže vyvolat mrazivou hrůzu, pak jej nosí na tváři právě hercův rozkošnický Muž v černém. Opravdu muž, neřkuli chlap, žádný trikový přízrak. Třeba to bude zrovna McConaughey, kdo s odvozenou historkou pro náctileté smíří i jejich rodiče, tedy zejména matky.