Tři miliony televizních diváků? Leda až naši budou ve finále šampionátu

Druhá řada Doktora Martina v ČT, druhý ročník imitátorské show Tvoje tvář má známý hlas na Nově, krimiseriál Mordparta na Primě. To je trio nedělních premiérových pořadů, jež se poprvé kompletně potká zítra. Čas ukáže nejen vítěze, ale také vývoj vkusu českého diváka. Dá přednost seriálům, nebo zábavě?

„To právě ukáže podzim. V Evropě je seriálová tvorba na vzestupu, ale my v Česku jsme v tom trendu trochu napřed. Myslím, že se nakonec síly rozloží. Boj o pozice bude především v pondělí, ve středu a nejostřejší se zatím ukazuje v neděli,“ míní ředitel Primy Marek Singer.

Televize vs. internet

„Tipuji, že si nedělní diváky televize rozdělí po třetinách,“ míní Petr Dvořák, který stojí v čele ČT. „Ale nepůjde ani tak o souboj formátů jako o to, zda bude publikum akceptovat tradici typu Ordinace, nebo se přikloní k celosvětovému trendu seriálů s vyššími rozpočty, kvalitou a ambicemi,“ zmiňuje Dvořák novinky ČT Já, Mattoni či Rapl.

Zábava a seriál podle Dvořáka neznamenají buď – anebo, nýbrž vzájemnou šikovnou kombinaci. Alex Ruzek, ředitelka programu Novy, považuje za důležité „vyvážené programové schéma, udržování stabilních programových značek i vytváření nových“, přičemž k prvním řadí za Novu Ordinaci či Ulici, k druhým pořad Tvoje tvář má známý hlas, který ovládl sociální sítě.

„A víte, že Tvář jsme měli první my? Ale pro veřejnoprávní vysílání by se musela umírnit, což by jí ublížilo, tak jsme se licence vzdali. A Nova to dělá dobře,“ líčí Dvořák.

Singer upozorňuje, že po dlouhé době mají obě komerční televize velice rozdílnou programovou strategii. „Klíčové bude, jestli dá divák přednost zábavné show, nebo vlastní dramatické tvorbě, u seriálů určitě sehraje svou roli i herecké obsazení,“ věří šéf Primy.

Ať vyhraje kdokoli, rozdíly budou těsné. Doby, kdy jeden pořad sledovaly 3 až 4 miliony lidí, pominuly. „Ke dvěma milionům jsme se v poslední době několikrát přiblížili, ale na dnešním rozdrobeném trhu bude stále těžší docílit vyšších čísel,“ soudí Ruzek. Její kolegové si takový okamžik umějí představit: nad tři miliony se sledovanost vyšplhá, až se Češi octnou ve finále světového poháru v hokeji (Dvořák) či fotbalového šampionátu (Singer) – což oba vidí jako sci-fi.

Také objevit ve světě úplně nový, originální pořad je stále těžší. Nova přejímá Celebrity Game Night, ČT raději experimentuje s vlastní dramatickou tvorbou, podle Singera je novinek dost, ale vyloženou „bombu“ nevidí: „Ačkoliv i relativně obyčejný formát jako Tvář může trefit správný čas a u diváků prorazit.“

Pokud jde o změny ve složení a chování publika, naše stanice je zatím nevnímají dramaticky. „Diváci zůstávají věrní svým oblíbeným pořadům a pozice lineární televize je dál silná. Mění se přístup k placené televizi, která nabízí služby navíc,“ soudí zástupkyně Novy.

Také Singer tvrdí, že se v posledních letech nemění celkový počet diváků. „Nicméně je možné vypozorovat mírný úbytek mladých do 25 let, kde největší konkurencí je gaming a on-line video. Postupně se zvedá i zpožděné sledování televize na síti a poroste HbbTV,“ zmínil službu, jež kombinuje klasické televizní vysílání s internetem.

Sázka na český film

Dvořák cituje z výzkumu, že u nás už „chytrou televizi“ s funkcí takzvané dvojité obrazovky má třetina lidí a polovina z nich ji také využívá. „Nejvíc si pouštějí YouTube, ale hned na druhém místě internetové vysílání ČT,“ těší šéfa Kavčích hor. Nicméně věří, že televize si uchová nezastupitelnou roli u „živých“ událostí v čele se sportovními přenosy.

Každá stanice buduje svůj profil jinak. Nova posiluje zábavu, k Ulici a Ordinaci přidá show od Tváře přes soutěže Chcete být milionářem? a MasterChef až po novinku, kde lidé „z ulice“ soutěží v týmu celebrit.

VIDEO: Trailer k seriálu Rapl Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Prima zase investuje hojně do českých filmů pro kina. „Domácí filmy zaměřené na širokou populaci nabízejí komerčním televizím dobrou hodnotu v porovnání s nejdražšími filmy americkými. Navíc činí stanici unikátní, řadí ji jednoznačně mezi prémiové. A také reprízový potenciál českých filmů je většinou velice slušný,“ vysvětlil Singer. „Ať už podzim dopadne jakkoliv, vidím prudký vzestup kvality vlastní tvorby, konkrétně seriálové produkce. A není to jen trend Primy. Uvidíme, jestli tu cestu diváci ocení,“ hádá Singer.

Veřejnoprávní obrazovka nejvíce riskuje, stačí zmínit tři projekty: seriál Já, Mattoni, satiru Kosmo a cyklus portrétů GEN – Galerie elity národa. U životopisu Mattoniho se sleduje vliv stejnojmenné značky: „Zaplatila pětinu rozpočtu, který činil 120 milionů korun, a hlavně po sérii dohadování nechala právo veta výhradně ČT. Čili jdeme po hraně, kde si to ještě můžeme dovolit, rozhodně to není úlitba. Kdyby šlo o Baťu nebo o Škodu, taky by se to tak řešilo?“ reaguje Dvořák.

Místo, kde fouká

Politickou satiru Kosmo nasadí po volbách: „Ale jen proto, aby to bylo fér. Pořád se od nás chce odvaha, takže Kosmo uráží úplně všechny, v tom je vyvážené,“ žertuje Dvořák. A Interní poradní komisi GEN ustavil jen proto, aby uťal pověsti, že o tom, kdo patří do elity národa, rozhoduje jediný člověk, ať autor projektu Fero Fenič, nebo dramaturg ČT.

„Volbu kontroverzní osobnosti obhájíme, jen o ní musíme vědět,“ shrnul Dvořák, kterého čeká rozpočet na poslední rok jeho mandátu a pak rozhodování, zda bude kandidovat znovu. „Je to zajímavá práce, ale dost tu fouká,“ směje se.