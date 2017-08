Televizi dál kraluje krimi, roste odložená sledovanost. StarDance má pauzu

Nejodvážnější pokus započala TV Barrandov: seriál Sousedé vysílala čtyřikrát týdně, v pondělí, v úterý, v pátek a v sobotu. Ale zatím žádná sláva, z původních 295 tisíc diváků se propadl na 90 tisíc a vysílat se už bude jen jednou týdně (více zde).

Nejtěsnější souboje se čekají na přelomu týdne. V neděli má Nova premiérové díly Policie Modrava, Prima rovněž nový krimiserál Kapitán Exner (recenze zde), ČT opráší Četnické humoresky. V pondělí se opět utkají kriminálky, další epizody Specialistů na Nově se Soudcem A. K. na ČT, po něm ještě následuje nový seriál Trapný padesátky, Prima proti nim pokračuje v Modrém kódu.

Nejkrotší úterky a čtvrtky se drží klasiky: Nova oživí Ordinaci, Prima Ohnivý kuře, ČT reprízy Vyprávěj.

Jedinou středeční novinku znamená dokument Novy Malé lásky, pátky nejspíše ovládne ČT s pokračováním První republiky. A soboty opakují trvalý model: Tvoje tvář má známý hlas vládne Nově, Pevnost Boyard Primě, zábava na ČT. Letos bez taneční stálice StarDance.

„Záměrně si dáváme na rok pauzu, po dvou sezonách je lepší oddechový čas,“ slibuje ředitel ČT Petr Dvořák, že StarDance se vrátí na podzim 2018. Ale co zaplní mezeru? Zase žánr krimi? „Ano. Někteří nám to vyčítají, ale krimi je klasická pohádka pro dospělé, příběh o boji dobra se zlem, kde nakonec zlo prohrává,“ míní Dvořák. „Samozřejmě hledáme i jiné látky. Historie je lákavá, ale nákladná a současnost bez půdorysu zločinu zase vzácná. Navíc zájem o krimiseriály trvá: tak, jak jsme model nastavili, jej přejaly i ostatní stanice,“ dodává Dvořák.

VIDEO: Upoutávka k seriálu Kapitán Exner Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ředitel Primy Marek Singer mu dává za pravdu: „Krimiseriály se momentálně těší oblibě nejen u českého publika, ale i v ostatních evropských zemích a nic nenasvědčuje tomu, že by se vkus diváka měl měnit.“ Za Primu si Singer vedle Modrého kódu nejvíce slibuje právě od Kapitána Exnera: „Přináší nejen kvalitní obsazení v čele s Michalem Dlouhým, ale také zajímavé zápletky.“

Rovněž programová šéfka Novy Alex Ruzek uznává, že „jedním z pilířů vyváženého programu vedle vztahových příběhů a zábavy jsou i kriminální seriály, zejména lokální produkce“, což je u Novy sázka na Policii Modrava a Specialisty.

Mění se divák

Od žánrové skladby programu proto nelze čekat velké změny ani v budoucnu, jedinou nestandardní sezonu hlásí ČT na příští rok, kdy program plánuje ve znamení „osmiček“, klíčových výročí našich dějin 1918, 1938, 1948, 1968.

Letos v nabídce Kavčích hor chybí také jiný znak veřejnoprávní tvorby, netradiční způsob úletu, šoku či provokace jako Čtvrtá hvězda, Kosmo či Trpaslík. „Ve výrobě máme další dílo dua Kolečko–Prušinovský jménem Most a seriál podle hry Dejvického divadla Dabing Street. S Dejvickými hodláme pracovat i dál, jen to nechceme přehnat,“ ujišťuje Dvořák.

Právě loňské Kosmo se však stalo vlajkovou lodí postupné proměny, která se netýká ani tak typu pořadu jako chování diváka. Říká se jí odložený start, což znamená, že místo v reálném čase vysílání si zájemce pustí pořad s časovým odstupem z archivu. A tato sledovanost už se také měří. „I z testovacího roku lze vyčíst, že odložený start přidává pět až sedm procent publika. A v případě pořadů, o nichž se hlavně mezi mladými mluví, jako bylo Kosmo, vytvoří až třetinovou sledovanost. To už dávno není jen hračka, aktivní volbě programu se učí i starší ročníky,“ líčí Dvořák.

Po vzoru Evropy

„Růst odložené sledovanosti odpovídá fenoménu doby, kdy lidé sledují televizní obsah podle svých časových možností a třeba i na více obrazovkách,“ potvrzuje Singer. „Doposud se do čísel započítávala odložená sledovanost plus jeden den, nyní jsou to tři dny od vysílání a věřím, že brzy budeme následovat evropský trend, což je až sedm dní po živém odvysílání,“ vysvětluje ředitel Primy, která nejvyšší odloženou sledovanost za letošní první pololetí zaznamenala jak u vlastních pořadů včetně Temného Kraje či Mordparty II, tak u domácích i zahraničních filmů.

Podzimní sezona vrcholí tradičně vánočními svátky, pro něž má ČT letos k dispozici dvě klíčové pohádky: klasické Tři oříšky pro Popelku a nedávný hit kin Anděl Páně 2. „Pohádky prostě patří k tradici českých Vánoc a hlasy, které volají po jejím zrušení, jsou stejně bláhové, jako kdybychom místo smrčků věšeli ozdoby na kaktusy,“ prohlašuje Dvořák. Programová ředitelka Novy zatím o svátečním programu neprozradila nic a Singer pouze oznámil, že po loňském ohlasu přinese silvestrovská Prima opět záznam Českého mejdanu s Impulsem, koncertu českých a slovenských hvězd populární hudby.

Letní kolovrátek

Oblibu krimi potvrdilo i právě končící léto, kdy reprízy detektivek jako Kriminálka Anděl porážely dosud osvědčené komediální lídry, sérii Slunce, seno či Chalupáře. Nenastal alespoň v prázdninovém schématu čas ke změně? Dvořák si to nemyslí.

„Jistě, spousta pořadů běžela už tolikrát, že začneme přemýšlet, jestli v budoucnu nebudovat letní schéma jiným způsobem, ale zatím to funguje. Lidem nevadí, když u reprízového titulu vynechají pár dílů. Mohli bychom po vzoru Ameriky přes prázdniny testovat novinky a ty, které se osvědčí, nasadit v září, ale my žijeme v Evropě. A v Evropě neuvádí během léta premiéry vůbec nikdo, ani BBC. Dokonce i Němci své kultovní Místo činu jen reprízují,“ shrnul šéf ČT.