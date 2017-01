TELEVIZNÍ CENY: Vyhráli Rapl i Clarkson. Nejvíc hlasů však mají Trabanti

Právě dokument o pouti žlutých trabantů vysílaný v ČT se stal i absolutním vítězem ankety, když zaznamenal vůbec nejvíce hlasů ze všech nominovaných děl napříč kategoriemi. Navíc s drtivým náskokem porazil favorita, pořad Novy Tvoje tvář má známý hlas, který skončil druhý. Třetí místo má Prima s Nemocnicí Motol.

Nejvyšší počet hlasů se sešel v kategorii původních českých seriálů. Její vítěz, krimiseriál Rapl, jehož druhá řada se již chystá, nasbíral dvojnásobek hlasů v porovnání se satirou o naší výpravě do vesmíru Kosmo, která je druhá. Oba pořady vysílala ČT, třetí skončilo sociální drama HBO Pustina.

Ze zahraničních seriálů vysílaných u nás zvítězila sci-fi o robotickém zábavním parku budoucnosti Westworld, již přinesla stanice HBO stejně jako „bronzový“ seriál o prvním Američanovi v čele Vatikánu Mladý papež. Mezi ně se vklínilo ještě politické drama Vláda, které převzala ČT.

Světové novinky, které naše tradiční stanice v roce 2016 neuváděly, vynesly v anketě čtenářů iDNES.cz prvenství motoristické show The Grand Tour, do níž z pořadu BBC Top Gear přešel na Amazon moderátor Jeremy Clarkson. Druhé i třetí místo obsadil Netlix, a to se svými seriály Narcos a Stranger Things.

Filmy či minisérie vyprodukovala loni pouze ČT, takže v dané kategorii neměla konkurenci. Z jejích titulů vynesli čtenáři do popředí třídílnou krimi Pět mrtvých psů, následovanou vlastivědným cyklem s působivými leteckými záběry Krajina domova, třetí byl historický snímek Hlas pro římského krále.

Výsledky ankety o nejlepší premiérové pořady minulé sezony završí udělení redakční ceny pro televizní osobnost roku 2016, jejíž laureát se zároveň stane hostem čtvrtečního pořadu Rozstřel.