Proč národ řeší vánoční pohádky, žasne Cina. V Rozstřelu převzal cenu

„Tak já si konečně pořídím televizi, když už mám takovýto krásný ovladač,“ komentoval Cina ocenění. Loni se na televizních obrazovkách objevil hned ve čtyřech velkých projektech – seriálech Já, Mattoni a Pustina nebo show Tvoje tvář má známý hlas. Během toho v divadle odpremiéroval muzikál Šíleně smutná princezna a natáčel seriál Svět nad hlavou, který nyní vysílá Česká televize.



„Zamrzelo nás, jak se o vás mluvilo jako o objevu, zjevení. Přitom kdo branži zná, tak ví, že pracujete mnoho let, umíte střídat žánry i polohy a přitom nic nešidíte a jdete do všeho naplno,“ vysvětlila Mirka Spáčilová rozhodnutí redakce udělit ocenění právě Cinovi.



Posledním filmem, ve kterém se herec v loňském roce objevil, byla vánoční pohádka Slíbená princezna. Na Boží hod ji sledovalo 1,9 milionu diváků a přesto zvedla vlnu kritiky. „Mě ty reakce fascinovaly, protože je to vánoční pohádka a přece nejde o život. Na světě je spousta palčivějších problémů než řešit, koho urazila a jak má vypadat správná princezna,“ řekl Cina. „To je hezký obraz naší společnosti, že zrovna toto nás dokáže rozpálit,“ dodal.



Na otázku, zdali by se znovu účastnil podobné soutěže, jakou byla Tvoje tvář má známý hlas, odpověděl Cina pozitivně. „Ano. Kdybych měl čas a mohl se tomu věnovat,“ prozradil. Za jeden z přínosů pěvecké a taneční show označil to, že začal konečně pozitivně vnímat svůj všestranný taneční, pěvecký i herecký talent: „Měl jsem pocit, že dělám všechno a nic pořádně. Pak jsem si ale i díky soutěži Tvoje tvář má známý hlas konečně uvědomil, že to je nějaká moje výhoda.“



V současné době Jan Cina zkouší s Hanou Vagnerovou nebo Petrem Vančurou novou divadelní hru v A studiu Rubín Moje malá úchylka. Premiéru by měla mít 22. února. K vidění je také v muzikálu Šíleně smutná princezna nebo představení Podivný případ se psem.

Celý záznam pořadu Rozstřel: