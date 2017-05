TELEVIZIONÁŘ: Mravenci nesou smrt. Tedy spíše údiv, kdo je křísí

Ale proč se tam do časů po dvaadvacáté hodině na ČT1 vklínila i bezděčně parodická krimi z roku 1985 Mravenci nesou smrt, navíc v repríze ze čtvrtečního večera a den poté, co ji uvede i CS Film? Koncem 90. let v ceníku práv k televiznímu vysílání předlistopadových titulů stál snímek 150 tisíc korun – pro srovnání, Postřižiny či Dívka na koštěti se tehdy prodávaly za milion.

Teď je nákupní strategie jiná, ale to nic nemění na povaze díla, z něhož si diváci utahovali už při premiéře, natož dnes. Ve zkratce, socialistická policie řeší pašování drog ze Západního Berlína, odkud k nám narkomafie vyšle nájemného vraha. Politická propaganda naznačuje, že co emigrant, to dealer, a zhýralé diskotéky nebo akční scény mávají praporem naivismu.

Podobné kusy se sice vždy dají vzkřísit pod záminkou výročí, tentokrát k nedožitým červnovým devadesátinám režiséra Zbyňka Brynycha, ale jeho Já, spravedlnost i Transport z ráje by roli pocty splnily důstojněji – tedy pokud o ni vážně jde.