TELEVIZIONÁŘ: Jak nevinný vrah Hamletova otce potká zajímavou Brožovou

Kdežto dramatik Oldřich Daněk svého času vymyslel důvtipné „co by, kdyby“ hned na druhou a na téma Hamlet. Klíčová hra Williama Shakespeara se zřejmě inspirovala dávným záznamem dánského kronikáře o princi jutském, ovšem Daněk si ve Vzpomínce na Hamleta, již v neděli připomene ČT art, vyhrál s úplně jinou možností.

Nebohý kralevic je sice po smrti, nicméně jeho strýc Klaudius, údajný vrah Hamletova otce a uchvatitel trůnu i švagrové, úpí kdesi v norském vězení; nevinně. A když za ním Hamletův přítel Horatio přivede manželku norského panovníka Fortinbrase, vylíčí jim Klaudius vlastní, kupodivu logickou verzi událostí, v níž se z hrdiny stává padouch, z padoucha hrdina a z dnešní uniformní tváře jedné stanice docela zajímavá Kateřina Brožová.

Co by bylo, kdyby její dráha vedla jinudy, už Vzpomínka na Hamleta neřeší, zato herecký souboj Josefa Vinkláře s Viktorem Preissem žene do obrátek, jakých na konkurenčních stanicích nedosáhne nikdo; ani tupě katastrofická Turbulence.