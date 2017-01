TELEVIZIONÁŘ: Temný Kraj, navíc temná Bohéma. Světlo dodá až Jean Gabin

Nová řada cyklu GEN, která v neděli startuje, kupodivu neohlašuje „temná zákoutí života Hany Zagorové,“ ani konkurenční repríza filmu Slunce, seno, jahody nepřidala do anonce „temnotu družstevního kravína“.

Nicméně dvě zítřejší novinky jdou diktatuře tmy na ruku. Minisérie ČT Bohéma, která se pokusí o rekonstrukci osudů a charakterů prvorepublikových filmových hvězd, sleduje „začátek temného období protektorátu“.

A Prima heslo dne zavěsila přímo do názvu krimiseriálu Temný Kraj. Příjmení Kraj sice nosí i jeho hrdina, ale co tak asi může městského detektiva potkat na staré venkovské faře po strýčkovi? Samozřejmě temnota vtělená do vražd vesničanek připomínající pověst o čarodějnici.

Únik z temna slibuje v neděli snad jen na Artu Jean Gabin osobně, což je dokument, který do kariéry výjimečného herce vnáší jasno, ne-li přímo světlo. Stačí citovat výrok Gabina coby majitele farmy, že „obdělávat půdu je slušnější povolání než herectví“. Případně „nejsem u filmu pro slávu, ale pro peníze, které přepočítávám na krávy, a komisař Maigret, to je už pořádné stádo“.