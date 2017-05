Óčko odhaluje sto nejlepších klipů, své tipy přidali i Klus či Kazma

Přes tři tisíce hlasů dorazilo do tipování o nejlepší český a slovenský klip na Óčku. Nejlepší stovku klipů bude televize postupně zveřejňovat do poloviny července. Nejužší patnáctku klipů poté představí během festivalu Colours of Ostrava. Anketa probíhá u příležitosti patnáctých narozenin Óčka.