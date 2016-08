RECENZE: Taxi 121 se na skutečných vraždách taxikářů jen přiživuje

Jeho debutující režisér Dan Pánek podle výroku producentky „sice nemá filmovou školu, ale zato má talent větší než mnohý absolvent“ a „jeho silnou stránkou je práce s emocemi“.

Pokud mezi emoce řadí netrpělivost a vztek, pak má producentka pravdu. Netrpělivost vzbuzuje stavba příběhu, nastavovaného na celovečerní rozměr vyčkávacím prologem, epilogem, vzpomínkami, fantazijními výjevy, tlacháním s náhodnými pasažéry a opakovanými manželskými rituály hrdinů od ranního sexu až po večerní konverzaci.

A vztek zase postupně zablokuje obvyklou smířlivost vůči prvním filmům: neprobudí jej vcelku běžné technické neobratnosti včetně korekce obrazu, nýbrž alibismus, jenž si od skutečné tragédie staví oslí můstek k divácké atraktivitě.

Přitom nejde o rekonstrukci reálné kauzy, nýbrž slovy tvůrců o „náš názor, jak se to mohlo stát“. Navíc lze těžko mluvit i o slíbeném thrilleru, převládá melodrama. Celou první půli žena toužící po dítěti a vyděšená sérií vražd taxikářů prosí manžela, aby už nejezdil, zatímco on, v příjemném podání Filipa Tomsy slušný ochotný mladík, naslouchá zpovědi unaveného boháče, s americkým turistou si zpívá New York, New York, uštvané právničce kupuje kávu, zkrátka nahlíží do cizích životů ve svém voze. Ovšem bez přízračnosti Noci na zemi i společenské trefnosti Taxi Teherán, člověk spíš čeká, kdy na zákazníky od volantu vyjukne moderátor známé televizní soutěže s první otázkou.

Taxi 121 Česko, 2016 Režie: Daniel Pánek Scénář: Jana Kutková, Daniel Pánek Hrají: Brian Caspe, Vlastina Svátková, Denisa Nesvačilová, Lenka Zahradnická Hodnocení: 30 %

Když konečně v autě odstartuje drama, tedy studentské cvičení pro dvě osoby v krajní situaci a omezeném prostoru, ukáže se jiná zrada. Nositel ohrožení s hlasem pohádkového dědečka se rád poslouchá, takže rozpoutá rozhlasovou hru plnou existenciálních úvah typu „osud je osud“. Vyústění se v detektivce tradičně neprozrazuje, ale tady by to beztak ani nešlo, neboť řidič trpící pro změnu mocnou představivostí zařídí hned několik možných konců, vysvětlivek, přílepků, dovětků. A body, které film Taxi 121 cestou nasbíral za pár opravdu pěkně nasnímaných náladových obrazů, se ztrácejí ve vypjatém finále s každým dalším slovem, vzlykem a tónem smyčců.