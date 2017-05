VIDEO: Szidi Tobias představuje svoje největší hity v nové podobě

Szidi Tobias je nezaměnitelná zpěvačka se sametovým hlasem. U nás je známá především spoluprací s dvojicí Petr Hapka a Michal Horáček. Nyní přichází s nově nahraným albem svých největších hitů Sedmoláska.

Na dvou CD najdou posluchači celkem čtyřiadvacet písní v koncertních verzích a v nové instrumentaci. Nechybí ani hit Na hotelu v Olomouci, který pochází právě z dílny Hapky a Horáčka.

„Sedmoláska vznikla i proto, abyste si mohli poslechnout, jak výborně kluci z kapely hrají. Za to jim nesmírně děkuji. Výběr písní prošel hustým sítem, ale rychle jsme se dohodli na konečném výběru. Mnoho písní se v průběhu let změnilo. Jsou vyzrálejší. Anebo jsme vyzrálejší my. A víte co je nejlepší? To, že se nám chce stále hrát, zpívat a koncertovat,“ říká k nové desce zpěvačka.

Album vzniklo ve studiu za dva dny. „Chtěli jsme mít na CD i živé nahrávky z koncertů, ale nevyšlo to. Avšak podařilo se nám ve studiu zahrát tak, že snad budete mít pocit, jako byste byli na koncertě. Velmi v to doufám,“ komentuje vznik nahrávky Tobias.