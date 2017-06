RECENZE: System of a Down nezklamali, ale životní zážitek to nebyl

Čtyři roky se čekalo na americkou kapelu, která patří k metalovým legendám, a tak se davy fanoušků u haly shlukovaly dlouho před začátkem koncertu, aby tak předešly dlouhým prodlevám u vstupu. Zatímco se pomalu plnil střed hlediště, na ochozech už se netrpělivě sedělo. Diváky měla navnadit skupina Code Orange, ale pravděpodobně nikdo nepobral její styl. Ostatně sami hudebníci byli rozčarovaní z toho, že je nikdo nezná.

2017 European Tour Autor: System of a Down Místo konání: O2 arena, Praha 12. června 2017 Hodnocení­: 60 %

Naplněná aréna se s příchodem System of a Down změnila k nepoznání. Lidé začali s úvodní skladbou zpívat, ochozy vstávaly a pohupovaly se ve víru melodie. Bez zbytečných představovaček pokračovaly další písně a trochu to působilo, jako by muzikanti zapomněli na diváky.

Pódium a hlediště byly rozdělené neviditelnou zdí, jež dokonalý zážitek z koncertu proměnila ve sledování televize. Co z toho, že lidé, kteří měli lístky na sezení, v náladě tancovali na svých skromných místech, když O 2 arena nedovoluje větší prostor na stání dole před pódiem. Navíc ti, kteří byli v zadních řadách, nemohli mít z celého vystoupení skoro nic, když na jediné obrazovce za kapelou běžely nekonečné smyčky videa. Spousta lidí tedy přišla o to, jak kapela vlastně hraje.

I přesto, že nebyli v rozpoložení komunikovat s fanoušky, System of a Down nabídli všechny důležité skladby. Písně jako Toxicity, B.Y.O.B nebo Mr. Jack zapálily nejedno srdce a daly vzpomenout na to nejlepší, čím se kapela může prezentovat. Lonely Day pak jako jedna z nejkomerčnějších skladeb udělala své, když se celá aréna rozezpívala. Některé fanoušky to dojalo natolik, že vytahovali kapesníky. Emoční zážitek se neobešel bez slz.

Čili zaznělo vše, co zaznít mělo, takže po stránce hudební si divák přišel na své. Ale určitě to nebude zážitek, který si bude pamatovat do konce života.