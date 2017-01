Sylvester Stallone točí o veteránovi bez rukou a nohou

Travis Mills, americký voják z 82. výsadkové divize, přišel při své třetí zahraniční misi v Afghánistánu na rutinní hlídce po výbuchu nástražné bomby o všechny své končetiny. Psal se rok 2012, když otci právě narozené dcerky amputovali obě ruce i obě nohy, přesto operaci přežil – jako jediný z pěti vojáků, kteří po svém zranění v Iráku nebo v Afghánistánu podstoupili čtyřnásobnou amputaci.

Travis Mills podepisuje kopii své knihy Tough As They Come protetickou rukou.

Mills se nevzdal, cvičil, dnes už chodí pravidelně běhat a s pomocí speciální protézy podepisuje na autogramiádách svou vzpomínkovou knihu Tough as They Come, která se stala americkým bestsellerem roku 2015 a na jejíž motivy Stallonův budoucí projekt vzniká.

Také režírující Stallone by se měl objevit před kamerou, a to v roli Millsova tchána, který vojákovi pomáhal při jeho návratu do života.

Šance pro Adama Drivera

O Millsově osudu vyprávěl již hodinový autorský dokument Travis: A Soldier’s Story, který v roce 2013 natočil Jonathon Link. Pro Stallona, který loni slavil sedmdesátiny a dal najevo, že jako boxer Rocky či voják Rambo už se na plátno nechystá, znamená Tough as They Come první návrat k režii od roku 2010, kdy natočil akční komedii Expendables: Postradatelní. Na jejích dalších dílech už se podílel pouze jako spoluscenárista a jeden z hlavních aktérů – včetně čtvrté epizody Postradatelných, která svůj příchod do kin hlásí na rok 2018.

Z filmu Mlčení (Adam Driver)

Ačkoliv režisérův agent ještě jeho nový projekt oficiálně nepotvrdil, fanoušci už spekulují o budoucích proměnách nového generačního idolu Adama Drivera, který zazářil ve filmu Star Wars: Síla se probouzí a svou postavu si zopakuje i ve dvou dalších dílech vesmírné ságy.

Třiatřicetiletý herec už má tři nominace na televizní ceny Emmy za seriál Girls, nyní dostal klíčovou úlohu v dramatu režiséra Martina Scorseseho Mlčení, jež přijde do našich kin 16. února, a navíc se s ním počítá do hlavní role muzikálu Annette, ve kterém Drivera doplní takové hvězdy jako Rooney Mara nebo Rihanna.