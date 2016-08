Týden na singl, týden na klip, plánují Support Lesbiens před turné

„Ještě nevíme, jak to přesně bude vypadat, i když se samozřejmě těšíme. Chceme přehrát hlavně novinky z desky K.I.D. a k tomu nějaké starší věci. Zrovna jsem přemýšlel nad tím, že budeme muset ještě pár songů nazkoušet, abychom mohli hrát aspoň hodinu a půl,“ líčí kytarista Hynek Toman pocity z koncertů, kde budou na publikum sami – oproti minulému turné, jehož jednotlivé zastávky se natáhly až na čtyři hodiny.

„Připomínalo to trochu festivaly a v klubech to nebylo tak příjemné, jak by to mohlo být pod otevřeným nebem,“ dodává.

„Společné turné On Stage mělo asi devět koncertů a řekl bych, že jsme si vyšli výborně vstříc,“ vzpomíná na jarní šňůru zpěvák Czenda Urbánek. „Naši fanoušci přijali jak Nebe, tak Ewu, která je ve svých dvaadvaceti etablovanou zpěvačkou. A myslím, že to fungovalo i obráceně. Vidíme na Facebooku, že máme nové příznivce, lidi, kteří nešli asi primárně na Supporty. Takže fúze zafungovala velice dobře.“

Support Lesbiens společný program uzavírali a postarali se o to, aby byl nezapomenutelný. „Rozhodli jsme se, že si z toho uděláme trochu legraci, a zařadili jsme záměrně tvrdší songy. Po popovém Nebi a poprockové Ewě to byla příjemná gradace,“ tvrdí Urbánek. „Na Ewu chodí docela mladé publikum. A bylo vtipné, když jsme nastoupili a na dětičky v prvních třech řadách, které moc netušily, co přijde, spustili virvál. Trochu poodstoupily, ale zase musím říct, že jejich rodiče si většinou podupávali.“

„Některá děcka měla prstíčky zaražené do uší. Czenda pak říkal: Děti, nebojte se, tohle byla už poslední ošklivá písnička,“ směje se Toman. „Ale nikdo neodešel, takže to bylo fajn,“ dodává Urbánek.

Nápady máme

Chystané turné odstartuje 6. října v pražském Lucerna Music Baru a skončí 9. prosince v Litvínově. Na aktuálním albu se kapela pustila nově i do češtiny, některé písně dokonce vznikly ve dvou jazykových verzích. „Písně, které jsou na desce i česky, hrajeme automaticky v češtině. Snad jen jednou jsme to zkusili anglicky. Samozřejmě, že lidé na češtinu reagují líp, aspoň co se týká koncertů,“ říká Urbánek.

Ovšem kapela plánuje ještě jednu věc. „Hodně vážně se bavíme o tom, že bychom před startem turné vypustili úplně novou písničku jako singl. Doufám, že se to podaří. Chtěli bychom k ní udělat i klip,“ prozrazuje Toman. Zdá se to hodně narychlo, kytarista však obavy rozptyluje: „Není to deska, jen jedna píseň. Nápady máme. Když to přijde, singl může být hotový za týden a klip ostatně taky.“