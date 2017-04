Vrací se Strážci galaxie. Největší risk Marvelu ozdobí Stallone

Druhý díl Strážců galaxie, který jde právě do kin, ohlásili tvůrci ještě před premiérou prvního filmu, na fanouškovském Comic-Conu v San Diegu roku 2014. Hráli tehdy vabank, ale vyšlo to: „jednička“ utržila celosvětově přes 770 milionů dolarů, získala dvě oscarové nominace a pokračování do té doby nepříliš známého komiksu dostalo zelenou.