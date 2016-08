Přátelský Obr Dobr potkal Spielberga. Režisér natočil Dahlovu pohádku

Scenáristka E.T. – Mimozemšťana i Obra Dobra Melissa Mathisonovová se dokonce dočkala výjimky. „Zpravidla si nikoho do střižny nepouštím, ale Melissu jsem pozval, aby viděla alespoň některé scény,“ řekl Spielberg o své spolupracovnici, která zemřela loni na podzim, půl roku před světovou premiérou snímku v Cannes.

Hrdiny knihy nazvané v originále BFG, zkratkou slov Big Friendly Giant neboli Velký přátelský obr, jsou mírumilovný obří vegetarián a holčička Sophie, jíž dal autor jméno podle své vnučky, herečky a modelky Sophie Dahlové. „Je nám ctí, že dědicové svěřili práva ke zfilmování právě nám,“ prohlásil Spielberg, podle nějž byl Dahl geniální i v tom, jak „velmi statečně v dětské knize skloubil světlou stránku s temnou“.

Cesta za královnou

V roce 1989, rok před spisovatelovou smrtí, vznikl animovaný film Obr Dobr, nicméně hraná verze čekala až na Spielberga. Současně jde o vůbec první snímek, který režisér natočil pro studio Disney, rovněž poprvé i se svým dvorním kameramanem Januszem Kaminskim pracovali s digitálním formátem.

V pohádce holčičku unese do svého domova – Obří země – mohutný dobrák, který jako jediný svého druhu nejí lidi, nýbrž jen zeleninu, a po večerech pomocí nástroje připomínajícího trumpetu fouká dětem do jejich pokojíčků sny. Když se dvojice spřátelí, začne vymýšlet, jak se zbavit lidožravých obrů, kteří v češtině nosí libozvučná jména Kostikřup, Drtichlap, Děckožvyk, Chlemtohrd, Děvozmar nebo Krvešpunt. Napadne je, že požádají o pomoc anglickou královnu, takže se vplíží do Buckinghamského paláce a obr svou foukačkou vnutí vládkyni sen, který ji přesvědčí. Tudíž zlé obry přepadne armáda ve spánku a vrtulníky je přepraví do Londýna, kde je uvězní a převychová na býložravce.

Obra Dobra si zahrál Mark Rylance, nositel Oscara za roli ruského agenta ve Spielbergově Mostu špionů, malou Sophii ztvárnila anglická školačka Ruby Barnhillová a královnu Penelope Wiltonová, známá ze seriálu Panství Downton. Jednoho z obrovitých kanibalů představuje Bill Hader, který příležitost sledovat Spielberga při práci označil za svůj splněný sen. „Steven je po celou dobu naprosto klidný a přátelský, a přitom dělá spoustu nesmírně složitých věcí, které ve výsledku vypadají neuvěřitelně jednoduše,“ řekl herec o režisérovi.

Pětadvacet let čekání

Na festivalu v Cannes sklidil snímek potlesk, ozývaly se hlasy, že jde o návrat k poetice E.T. – Mimozemšťana, také následné recenze byly vesměs vlídné. Nicméně projekt za 140 milionů dolarů si od své premiéry zatím vydělal právě a pouze na své náklady, což si podle některých analytiků trhu zavinila sama společnost Disney chybným načasováním premiéry.

Ovšem pohádky obecně žijí a vydělávají déle než jiné žánry a Spielberg nic neuspěchal – o Obra Dobra usiloval pětadvacet let. Když se producenti v roce 1990 po Dahlově smrti spojili s jeho ženou, dozvěděli se, že právě příběhu obra a dítěte si autor ze všech svých prací pro malé čtenáře včetně Karlíka a továrny na čokoládu cenil nejvíce.