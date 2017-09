VIDEO: Fassbender jako Harry Hole. Sněhulák má další trailer

Harry Hole dostává k ruce mladou vyšetřovatelku Katherine Brattovou, již hraje Rebecca Fergusonová, ale to neznamená, že by případy záhadných vražd žen objasnil o to rychleji.

Postavený sněhulák, který na místě činu zůstal jako jediné vodítko, naznačuje, že tenhle pachatel si chce hrát a že si dost možná už párkrát takhle hrál i v minulosti. A že ho to baví čím dál víc a nehodlá s tím přestat.

Detektivovu přítelkyni Rachel si zahrála Charlotte Gainsbourgová, v dalších rolí se představí J. K. Simmons, Val Kilmer nebo Toby Jones. Ukázku z filmu najdete na videu.

40letý Fassbender, Němec žijící v Londýně, je u nás známý například z Tarantinova filmu Hanebný bastardi, kde si zahrál Archie Hicoxe. 33letá Švédka Rebecca Fergusonová se poprvé výrazněji uvedla vedle Toma Cruise ve filmu Mission Impossible - Národ grázlů.