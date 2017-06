Zřejmě to tak bylo, řekla Lina Heydrichová. Pak se uklonila a odkráčela

Historku, kterou vyprávěl režisér Jiří Sequens, dnes už nelze ověřit. Ani on, ani její klíčová postava již nežijí. Rozhodně však stojí za zaznamenání.

V roce 1965, tedy rok po premiéře, měl jeho Atentát veřejně přístupnou projekci v norském Oslu. Přišla na ni také starší dáma, o které nikdo z pořadatelů nic nevěděl; seděla v poslední řadě a napjatě film o atentátu na říšského protektora sledovala. Až po promítání se zjistilo, že osamělá divačka je ovdovělá manželka Reinharda Heydricha. Sequens za ní šel, představil se a zeptal se, jak se jí film líbil. Načež Lina Heydrichová pronesla jedinou větu: „Ano, zřejmě to tak bylo.“ Pak se prý lehce uklonila a odkráčela.

Lina Heydrichová, rozená von Osten, ujela z Čech do Německa v dubnu 1945. Časem se znovu provdala a dožila na rodném ostrově Fehmarn; zemřela v roce 1985. Podle dobových svědectví to byla právě ona, kdo řídil Heydrichovu kariéru. A líčí to také Smrtihlav.

„Původně Heydrich nebyl žádným velkým antisemitou,“ říká režisér filmu Cédric Jimenez. „Věřil jedině, že Německo by mělo být opět silné. Lina mu umožnila, aby se z něj stalo monstrum. To ona věřila v budoucnost nacistické strany.“

Heydrichovu manželku hraje hollywoodská hvězda Rosamund Pike. „Jak se lidé dozvídali o natáčení, začali se mě ptát: Věděla jeho manželka, co se děje, nebo byla jen obyčejnou ženou v domácnosti, která pořádně nerozuměla mužově kariéře? Tím více mě zajímalo, že ve skutečnosti ona zařídila jeho postup. Chtěla mít moc, ale pro ženu to tehdy nebylo dost dobře možné, takže si svou touhu po nadřazenosti musela prožít skrze manžela,“ míní hrdinka filmu Zmizelá, známá také z bondovky Dnes neumírej.

Heydricha přestavuje Jason Clarke, od něhož režisér žádal „trojrozměrnou“ postavu se všemi jejími stránkami. „Nejde o padoucha z komiksů od Marvelu, ale o muže, který existoval, měl rodiče, sourozence, děti. Zítra byste mohli projít kolem úplně stejného člověka na ulici a ani byste si toho nevšimli. Heydrich spáchal některé z nejhrůznějších činů v dějinách. Pro to, co udělal, musí existovat nějaký důvod,“ míní Clarke, proslavený filmy Velký Gatsby či Úsvit planety opic.

HHhH

Smrtihlav se v originále jmenuje podle ceněné knihy Laurenta Bineta HHhH, což je zkratka dobového úsloví Himmlers Hirn heisst Heydrich neboli Himmlerův mozek se jmenuje Heydrich. Síla předlohy spočívá podle režiséra v tom, že sleduje obě strany událostí: jednak Heydricha, jednak příslušníky československého odboje.

„Srdcem příběhu je téma oběti, kterou podstoupili. Každý rozumí tomu, co je třeba, ale ne každý si dokáže říct: Můj život není tak důležitý jako životy těch druhých,“ popsal hrdinství našich výsadkářů včetně Jana Kubiše, jehož ztělesnil Jack O’Connell, a Jozefa Gabčíka v podání Jacka Reynora.

Na rozdíl od britsko-českého Anthropoidu se francouzsko-britsko-americký Smrtihlav nenatáčel přímo u nás, nýbrž v Maďarsku a slavnostní premiéru měl v Paříži k výročí konce druhé světové války.