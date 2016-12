Ať už rok 2016 skončí! Smrt George Michaela zasáhla nejen hudební svět

Mezi prvními se k nečekané smrti třiapadesátiletého hudebníka vyjádřil Elton John. Na svůj Instagram nahrál společnou fotku s Georgem Michaelem, kterou doplnil slovy: „Jsem v hlubokém šoku. Ztratil jsem milovaného přítele - milou, velice štědrou duši a skvělého umělce. Moje srdce je s jeho rodinou a všemi jeho fanoušky,“ napsal hudebník, který spolu s Georgem Michaelem v roce 1991 ovládl britskou hitparádu živou verzí písně Don’t Let the Sun Go Down on Me.

S reakcí na Twitteru přispěl i Michaelův spolužák, druhý člen dua Wham!, Andrew Ridgeley. „Já, jeho milovaní, jeho přátelé, hudební svět, celý svět. Bude navždy milován,“ napsal telegraficky mimo jiné hudebník, který je od začátku devadesátých let umělecky neaktivní.

„Je to těžké přijmout. Opustil nás jeden z nejtalentovanějších zpěváků a skladatelů. RIP George Michael. Jak smutná a tragická novinka. Ať už rok 2016 skončí,“ vypustila do světa britská kapela Simply Red. Podobně reagoval i Bryan Adams. „Tak skvělý zpěvák a úžasná lidská bytost, příliš mladý na to nás opustit,“ napsal kanadský zpěvák.

Na další z řady hudebních úmrtí tohoto roku naráží i Duran Duran: „2016 - ztráta další talentované duše.“ Kapela svůj post doplnila společnou fotografií svého zpěváka Simona Le Bona s Georgem Michaelem, Stingem a Bobem Geldofem.

K smrti londýnského rodáka se vyjádřil i nový starosta britské metropole Sadiq Khan: „Jsem velmi zarmoucen novinkou týkající se George Michaela. Úžasný talent, který svou hudbou přinesl mnoho radosti milionům z nás.“ Americká herečka Whoopi Goldbergová pak vzkázala, že je Michaelovi vděčná za jeho hudbu.

Fanoušci se velkého ohlédnutí za životem neobyčejného zpěváka dočkají příští rok v březnu, kdy má premiéru dokument Freedom. Vedle Michaela osobně v něm promluví třeba Mark Ronson, Mary J Blige, Tony Bennett, Liam Gallagher, James Corden či Ricky Gervais.

Svůj vzkaz Georgi Michaelovi zanechal i oficiální účet Zlatých glóbů: