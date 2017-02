Hordubal, Povětroň a... Slušného člověka obnaží po čapkovsku a v kupé

Hordubal, Povětroň, Obyčejný život. Takzvanou noetickou trilogii Karla Čapka se leckdo na střední škole učil jako bezduchou říkanku, aniž však některé ze spisovatelových vrcholných děl četl. Čapkovo dílo nyní přiblíží pražské Švandovo divadlo, kde v sobotu poprvé uvedou novinku Slušný člověk, jež vychází ze třetí jmenované knihy.

„Všem Čapkovým dílům je jedno téma společné, a to je člověk,“ říká zdejší režisérka a herečka Martina Krátká, která Čapkovo dílo pro studiovou scénu divadla adaptovala. „V případě Obyčejného života jde o vhled do duše obyčejného člověka. A to je také téma, kterému se v inscenaci věnuji – obnažení lidské bytosti,“ dodává režisérka.

„Má smysl znovu a znovu promýšlet, co pro každého z nás slušnost znamená a jak je to s ní doopravdy,“ doplňuje dramaturg Libor Vodička, aby vysvětlil změnu názvu.

Obyčejný život se na divadelních prknech objeví vůbec poprvé. Krátká před lety hrála v brněnské inscenaci Hordubala, od té doby prý o ztvárnění dalšího dílu Čapkovy trilogie uvažovala.

Paměti penzionovaného drážního úředníka, který líčí svůj „obyčejný život“, zasadila do skutečného vlakového kupé. V hlavní roli bilancujícího železničáře se představí Miroslav Hruška. „Pan Čapek se zde zabývá normální, úplně obyčejnou slušností. Té je jako šafránu, a jsem proto moc vděčný, že se mohu dotknout takové věci i v dnešní době plné experimentů,“ zamýšlí se Hruška. „To nemyslím hanlivě, ale když se najednou objeví taková živočišná věc, prostě život obyčejného člověka, jak ho napsal Čapek, je to nádhera!“ rozplývá se.

Jeho hereckými kolegy budou Bohdana Pavlíková (mimo jiné v roli hrdinovy matky) a dále Marek Pospíchal, Petr Buchta a Anna Glässnerová v alternaci s režisérkou Krátkou.

Ve Švandově divadle je to v posledních letech už druhá „čapkovská“ premiéra, v roce 2013 zde ředitel scény Daniel Hrbek zrežíroval spisovatelův slavný román Krakatit. Adaptacím literárních či filmových děl se zde věnují pravidelně, stačí dále vzpomenout Trierovy Idioty, Balabánovo Možná, že odcházíme či z loňské sezony McEwanovu Betonovou zahradu.

Slušný člověk bude pro Krátkou teprve druhou divadelní režií, její prvotina Cry Baby Cry patří na smíchovské scéně k nejnavštěvovanějším.

Hudbu k aktuální inscenaci složil Ota Balage, nezvyklou scénu vytvořila Lucie Labajová. Po sobotní premiéře mají diváci možnost navštívit první reprízu už v úterý.