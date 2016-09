Sluha dvou pánů končí definitivně. Mimo Národní ho Donutil hrát nechce

„Jak jsem pochopil, tak Miroslav Donutil to nechce hrát jinde než v Národním, takže tím pádem inscenace končí, dál jsem se tím nezabýval,“ uvedl Filip Rajmont, syn loni zesnulého režiséra Ivana Rajmonta. Ještě v červnu, když Národní divadlo konec své rekordní inscenace oznámilo, přitom nevylučoval, že by se hra mohla přesunout do jiných prostor (o konci v Národním divadle více zde).

„Z mé strany by byl zájem, kdyby se Sluha dvou pánů hrál dál, ale přesouvat ho nechci. Bylo to stvořené pro Národní divadlo, a když se tam rozhodli to skončit, tak to tam skončí,“ uvedl Miroslav Donutil, který v hlavní roli sluhy Truffaldina v Goldoniho hře exceluje už od 22. září 1994.

„I my si myslíme, že by bylo dobré, kdyby inscenace skončila, takže nemáme nějakou velkou ambici ji někam přenášet. Považuji to za vyřízenou věc. Asi opravdu skončí,“ souhlasí s Donutilem Rajmont. „Myslím, že je to dobře, inscenace je stará skoro dvacet pět let. Je to v pravý čas, ne-li pozdě,“ dodal herec, který rovněž v Národním divadle působí.

Zájem o inscenaci, pro kterou bude derniéra zároveň šestistou reprízou, přitom byl. „Určitě, něco nám nabízeli, ale to je představení, které patří do Národního divadla, pro Národní divadlo bylo nazkoušeno, v Národním divadle hráno, a jestliže se Národní divadlo rozhodlo, že s tím skončí - ne já - ale Národní divadlo, konkrétně šéf činohry, tak to musím respektovat. Já to nikam přesouvat nebudu, proč?“ uvedl Donutil.

Jelikož herec před třemi lety z tamního angažmá odešel, bude pro něj derniéra zároveň i rozloučením s první scénou. „Samozřejmě mi to bude líto, dvacet dva let je dvacet dva let, krásná hra, zájem je o to ohromný. Národní divadlo by tím mnoho sezon naplnilo, ale rozhodli se jinak,“ uzavřel Donutil. Dalšímu hostování by se nebránil.

Podle informací iDNES.cz patří Sluha dvou pánů stále mezi nejžádanější kusy první scény, ovšem představení se už nevyprodají tak rychle, jako tomu bylo v minulosti. Loni uvedené hity Audience u královny s Ivou Janžurovou (recenze zde) či Havelkův muzikál V rytmu swingu buší srdce mé (více zde) se nyní těší většímu zájmu. Sluha dvou pánů má však stále vyprodáno, jen místo minut nyní lístky vydrží v prodeji v řádu hodin.

Diváci mohou Rajmontova Sluhu dvou pánů naposledy vidět 27. prosince. Předprodej na derniéru bude zahájen v pondělí 12. září, doplní jej veřejná dražba části vstupenek, výtěžek půjde na nové české divadelní projekty.