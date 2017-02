Sheldon se v nové Teorii velkého třesku ukázal jako sexy strojvůdce

Scénu, která fanoušky tak pobavila, si tvůrci schovali až na absolutní konec epizody. Sheldon se v záběru objeví pouze v lacláčích na holém těle polévající se studenou vodou, zatímco projíždí letní vyprahlou americkou pustinou.

Amyin sen tvůrci navíc podpořili známým hitem Rock You Like a Hurricane, který kapela The Scorpions vypustila v roce 1984 jako hlavní singl desky Love at First Sight.

K představě Sheldona jako sexy strojvedoucího Amy dohnala hlavní linka celé epizody. Ta se točila kolem interaktivní výstavy v muzeu lokomotiv, na kterou dostal Sheldon lístek od svého spolubydlícího Leonarda.

Do Česka by se aktuální desátá řada Teorie velkého třesku mohla dostat v průběhu letošního roku. Seriál pravidelně vysílá televize Prima. Doposud mohli diváci v Česku zhlédnout devátou sérii.