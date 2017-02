Sabina Laurinová hraje sestřičku v lékařském seriálu Primy Modrý kód

Sabina Laurinová se vrátí na obrazovku jako energická vrchní sestra Mery. „Je empatická, přímá, rázná a má smysl pro humor, který je mi blízký. Líbí se mi, že je temperamentní, vyzrálá ženská, která ví, co chce. A co mi na ní vadí? Dalo by se jí vytknout, že kvůli práci zanedbává osobní život,“ říká herečka.

Marek Němec v seriálu Modrý kód

Marek Němec se představí jako charismatický lékař Hofbauer. „Superdoktor, který moc nepoužívá city a řeší věci po svém. Trochu asociál, úsporný, co se týče dobré nálady. Díky brzkému několikaměsíčnímu vstávání se mi povedlo probouzet se rovnou do role, protože v pět ráno nikdo nehýří zrovna veselím,“ líčí herec.

Modrý kód Prima natáčí od konce loňského srpna a slibuje zápletky inspirované skutečnými zážitky pacientů i lékařů. „Nejde o vztahový seriál v kulisách nemocnice, každá epizoda sleduje případy na urgentním příjmu včetně emocí, kterými je tohle prostředí nabité,“ doplňuje Singer.