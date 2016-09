PRVNÍ DOJMY: Seriál Dr. Dokonalý je dokonale opsaný Dr. House

V televizích se opisování říká volná inspirace a počítá se s tím, že dejme tomu Kriminálka Miami se nebude soudit s Kriminálkou Paříž nebo Kriminálkou Anděl, protože každý advokát by vytáhl něco o všeobecném modelu žánru krimi - a taky co by si na svých nápodobách vzala.

Rovněž Dr. Dokonalý je zjevně pod rozlišovací schopností značky Dr. House, ovšem působí jako její klon. Včetně modelu vyprávění, kdy se kdosi kdesi zhroutí, načež drsný lékař stejně mužného typu frajersky nakráčí, vyšetří, půl světa zuráží, projšmejdí pacientovo soukromí včetně bytu a slavně odhalí příčinu.

Samozřejmě musí mít i domáčtější ráz, takže u skleničky řeší exmanželku a dceru se svým kamarádem od policie, jenž mu coby soudnímu znalci z oboru lékařství dohazuje případy. A také daleko víc svého volného času věnuje sexu, stejně jako režie prostřihům velkoměsta.

Zábavnější je zákulisí. Původně měl seriál jméno Dr. Ludský, ale kvůli soudu pro porušení autorských práv - původní autoři začali pracovat pro konkurenční stanici - v druhé řadě změnil název. Na režijním postu se střídali Peter Bebjak a Róbert Šveda - tíž, kteří teď pro Primu vyrábějí Mordpartu. Kruh se uzavírá.

Pravda, Tomáš Maštalír v hlavní roli se občas dopustí suše zábavné hlášky, ale to nevysvětluje, proč se opisuje tak trapně okatě. Proč se motorka dr. House vymění za auto a vezme se mu hůl v domnění, že to divákovi jako novinka postačí. Ale jak to, že takové odvozování stačí i přirozené tvůrčí pýše?