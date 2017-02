Kdo je prudérní, ať se na Trpaslíka nedívá, řekl Kolečko v Rozstřelu

„My se pouze snažíme nějak vystihnout jazyk, aby to bylo živé. To je pro ten seriál velmi důležité,“ řekl scenárista v reakci na stížnosti, které diváci zaslali Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Vysvětlil, že se je to stylizace a jazyk středoškoláků, kteří v dnešní době mluví vulgárně.

„Rozhodně nejde o to, že bych se ukájel, jak ve veřejném prostoru lítají sprostá témata. Chápu, že je někdo prudérní, ale ať se na Trpaslíka nedívá,“ dodal. Ve vysílání také Petr Kolečko prozradil, že seriál měl původně vznikat na televizi Nova, ale nakonec se přesunul na ČT.

V současné chvíli vzniká série Most, ve které by se měla objevit i jedna z výrazných tváří Trpaslíka. Kolečko naznačil, že by mohlo jít o Martina Hofmanna, který je divákům známý ze seriálu Ulice, ale také Terapie nebo filmu Kdopak by se vlka bál.

Při práci na Mostu se Kolečko nechal inspirovat městem, ze kterého pochází jeho žena. „Hodně postav je podle kamarádů mého tchána,“ řekl. Zároveň to bude první seriál ve spolupráci Kolečko-Prušinovský, na kterém se Prušinovský nepodílel od jeho zrodu.

Za měsíc do českých kin zamíří celovečerní film Masaryk, ke kterému Kolečko napsal scénář společně s režisérem Juliem Ševčíkem a zesnulým Alexem Koenigsmarkem. Zároveň za něj má první nominaci na Českého lva: „Lhal bych, kdybych řekl, že mi to neudělalo radost,“ smál se. Celkem Masaryk obdržel 14 nominací včetně té za nejlepší film.