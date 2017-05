Ospalost, nespavost, náměsíčnost. Divadlo vychází ze slavného Sandmana

„Pojďte dál, lehněte si. Zhluboka dýchejte. Teď zhasneme.“ Divadelní novinka pražského prostoru NOD se zaobírá sny i problémy spánku. Už název Sandman evokuje kultovní komiks Neila Gaimana, který s úspěchem vychází i u nás. „Malinko jsme z Gaimana vycházeli, ale nejenom z komiksového titulu, Sandman je totiž legenda jako taková,“ vysvětluje režisérka Linda Dušková.

„Čerpali jsme tím pádem i z H. Ch. Andersena, kde se Sandman taktéž objevuje, či z povídky E. T. A. Hoffmana. Všechny tyhle věci vznikly před Gaimanem. Nejde nám tedy o zpracování komiksu, ale spíš se chceme pozastavit nad Sandmanem jako postavou. Tedy někým, kdo manipuluje lidskými sny,“ říká dále.

„Jde nám tedy především o téma našich snů, spánkového režimu a spánkových chorob či bodu těsně předtím, než člověk usne,“ upřesňuje Dušková. Diváci se tak spolu s hlavními hrdiny trpícími třemi spánkovými chorobami z úvodu objeví ve spánkové laboratoři Sleep & Pain. „Podíváme se na choroby i v pozitivním vyznění - vedle fyzických obtíží totiž způsobují i změnu vnímání reality. To nás na tom zajímalo nejvíc,“ vysvětluje režisérka.

„S Lindou Duškovou jsme původně chtěly dělat inscenaci o tom, čeho se bojí dospělí. Jak jsme to téma postupně zkoumaly, tak jsme přišly na to, kdy se vlastně my dospělí nejčastěji bojíme - ve spánku. A svět nočních můr a spánkových chorob nás začal tak přitahovat, že jsme se rozhodly do děj zasadit celý náš příběh,“ doplňuje dramaturgyně Natálie Preslová.



V kusu se představí Kateřina Dvořáková, Maxmilian Hruška, Hedvika Řezáčová, Pavel Neškudla a Valentin Verdure.