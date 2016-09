Norský spisovatel Samuel Bjork přiveze příběh vraha v kostýmu sovy

Ústředním hrdinou Bjorkova druhého detektivního románu je znovu vyšetřovatel Holger Munch. Prostřednictvím svižných dialogů, které se odehrávají mezi Munchem a jeho kolegyní Miou Krügerovou, rozehrává Bjork další mrazivý a poutavý příběh.

Pomůže tajemný hacker

Pozornost detektiva tentokrát upoutá vrah, který se převléká za sovu. Jeho první obětí se stane sedmnáctiletá dívka z ústavu pro problematickou mládež, jejíž tělo bylo nalezeno v hnízdě ze sovího peří. Kolem zohyzděného těla se navíc nacházejí svíčky postavené do tvaru pentagramu, který značí rituální vraždu. Kvůli nedostatku důkazů se však Munch ve vyšetřování dostává do mrtvého bodu.

Pomoct se mu nakonec rozhodne tajemný hacker, který má k dispozici nahrávku s vrahem a rozhodne se ji zaslat IT specialistovi vyšetřovacího týmu. Munch s Krügerovou postupně zjišťují, že na ně čeká zlo, které si ani nedokážou představit. I přes to, že v předchozí knize V lese visí anděl vyšetřovali vraždy šestiletých holčiček. Ani tentokrát si tak Munch nebude moct jen tak v klidu vychutnat své oblíbené matematické hádanky, vážnou hudbu a cigarety.

Muž mnoha tváří

Kdo by čekal, že se pod jménem Samuel Bjork skrývá skutečná identita, plete se. Je to pouze pseudonym pro Frodeho Sandera Oiena, který je také dramatikem, zpěvákem a textařem. Celkem vydal už šest hudebních alb a kromě divadelních her, které píše od 21 let, mu uznání v Norsku přinesl román Fantastiske Pepsi Love. Mimo jiné se věnuje také překladům do norštiny, překládal i dílo Williama Shakespeara.

V Praze se čtenáři mohli setkat s Oienem alias Samuelem Bjorkem v úterý od půl sedmé večer v prostorách ČSOB Inspirace na Jungmannově náměstí, kde se chystá i scénické čtení v podání herců Dejvického divadla. Ve středu od pěti hodin pak bude autogramiáda v knihkupectví Knihy Dobrovský v OC Arkády Pankrác.