RECENZE: Jaký je islám a katastrofické předpovědi dle Kláry Samkové

Sestává ze dvou částí: rozhovoru, který se Samkovou vede publicista Svatopluk Štefl, a několika jejích textů z různých dob. Včetně projevu, který Samková pronesla letos v květnu v Poslanecké sněmovně v rámci diskusního fóra Máme se bát islámu? a který donutil tureckého velvyslance opustit jednání. Divit se mu nelze, když si vyslechl slova: „Svými zlovolnými činy se muslimové vydali prvními kroky na cestu ke své vlastní absolutní záhubě.“ A to je ještě relativně mírná věta.

Vize Waltera Laquera

Shodou okolností je to deset let, co česky vyšla kniha Waltera Laquera Poslední dny Evropy. Proslulý americký historik s židovskými kořeny se v ní zamýšlí nad budoucností našeho kontinentu. Kritizuje Evropu za její mravní i kulturní relativismus a varuje, že bude stále více islámská. Klade si mimo jiné otázku, zda islámští přistěhovalci a ostatně i jejich potomci jsou schopni přijmout evropské hodnoty a způsob života. A dospívá k závěru, že většinou o integraci nestojí.

Klára Samková po deseti letech na tuto jeho otázku nepřímo odpovídá jednoznačným „ne“. Východisko pro její uvažování najdeme v následujícím citátu (str. 94), který je přetištěn i na zadní straně obálky: „Stále si myslíme, že islám je náboženství, a tak pro něj uznáváme svobodu náboženského vyznání. Islám ale NENÍ primárně náboženství. Je to ideologie, které jde o uchopení moci.“ A na jiném místě dodává, že islám jde proti životu, že to je „náboženství a ideologie smrti“.

Je, jaká je

Svého času vyvolávala Samková odpor části veřejnosti kvůli svému angažmá za lepší postavení Romů. Tehdy se mimo jiné ostře vymezovala proti zvyku některých příslušníků majoritní populace házet všechny Romy do jednoho pytle. Nepostupuje však dnes vůči muslimům stejně? Ano a ne. Podrobně vysvětluje, jak ke svým postojům dospěla, a je třeba přiznat, že její názory jsou celkem konzistentní – přijmeme-li její tvrzení, že islám je primárně ideologická záležitost. Ztotožnit se lze i s jejími úvahami ohledně nekompatibility našeho právního řádu a mnoha prvků islámského práva. Spornější už to je v pasáží o „tureckém nebezpečí“. A značně nevkusný je apel na čtenáře, aby volili do Senátu jisté osoby.

Proč islám nesmí do Česka autor: Klára Samková nakladatel: Bondy 192 stran, 199 Kč Hodnocení: 50 %

Ale nemá cenu její knihu rozebírat po větách. Varování před islámským nebezpečím a vylíčení možností, jak mu podle Samkové čelit, nepochybně najde mnohé odpůrce i příznivce. Za sebe si dovolím malou poznámku. Samková připomíná křesťanskou toleranci a několikrát cituje Ježíše, například výzvu, abychom milovali své nepřátele a abychom, když nás někdo udeří na pravou tvář, nastavili i tu druhou. Jenže podle Matoušova evangelia Ježíš také řekl: Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.